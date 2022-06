Zviedrijas dienvidi: miera oāze dabas varenuma un plašuma mīļotājiem

Pēdējos gados arvien lielāku popularitāti iemanto ceļojumu galamērķi, kas ir tālu prom no tūristu pūļiem, kņadas un lielpilsētu gaismām. Izvēloties kādu no apslēptajām ceļojuma galamērķu "pērlēm", ceļotājiem būs pašiem jāplāno savs ceļš un apskates objekti, pretī iegūstot elpu aizraujošus skatus, cilvēka neskartas dabas oāzes un iespēju rast patiesu mieru un atpūtu. Par savu ceļojumu uz vienu no Zviedrijas "pērlēm" – karaļa ostas pilsētu Karlshamnu Zviedrijas dienvidos – stāsta pieredzējusī ceļotāja un blogere Agnese Skunstiņa.

Zviedru miers un klusums

Agnese Skunstiņa Zviedrijas dienvidu daļā kopumā pavadīja astoņas dienas, apskatot Karlshamnu un apkārt esošos dabas parkus un mazās saliņas. "Dodoties ceļojumā, iepriekš izplānojām tikai nakšņošanas vietas, jo tās vajadzēja rezervēt laicīgi, lai iegūtu labāku cenu un piedāvājumu. Bijām izplānojuši dažas vietas, kur noteikti jāaizbrauc un ko jāapskata, taču uz vietas ļāvāmies sajūtām un laikapstākļiem, kas vadīja mūsu ceļojumu. Zviedrijā pārvietojāmies ar savu auto, taču uz salām var nokļūt tikai ar kuģīti – to arī izmantojām. Citviet staigājām ar kājām, taču attālumi Zviedrijā ir lieli, tāpēc papildu jāizmanto auto," par ceļojuma plānošanu un loģistiku stāsta Agnese.

Vislielākais pārsteigums ceļojuma laikā ir bijis tieši visapkārt valdošais miers. "Sākotnēji ierodoties Karlshamnā, mums šķita, ka visi cilvēki ir devušies kaut kur prom, taču tikai vēlāk sapratām, ka tā nav. Visi cilvēki klusi un mierīgi darbojas savās mājās, rušinās pa dārzu, un visa dzīve notiek pilnīgā zviedru mierā – nav ne skaļas riepu kaukšanas, ne signalizēšanas, ne kādu citu trokšņu, kas spētu iztraucēt idillisko mieru," turpina Agnese.

Pārgājieni kopā ar zvēriem un putniem

Lai izbaudītu Zviedrijas dabas varenību, Agnese daļu no ceļojuma maršruta saplānoja tā, lai varētu apmeklēt arī pārgājiena takas, kas starp citu, bija ļoti labi aprīkotas ar norādēm, kas lieti noder, lai, dodoties pārgājienā, nenovirzītos no kursa.

"Zviedrijas dienvidos pārgājienu takas, ko apmeklējām mēs, bija ļoti labi atzīmētas ar norādēm līdz ar to apmaldīties nav iespējams, kā arī patika tas, ka katrs pats var izlemt, cik garu pārgājienu izvēlēties, jo takas ļoti bieži krustojas. Var sākt pa vienu taku, pēc tam turpināt pa citu taku. Katra taka atzīmēta ar citas krāsas marķējumu, kas dod iespēju gājiena laikā būt fleksibliem un pielāgoties tā brīža vēlmēm. Mūsu pārgājienu maršruti veda gar ezeriem, skaistiem ar sūnām apaugušiem akmeņu pilniem mežiem, kopumā takās cilvēku bija ļoti maz, un mēs izbaudījām pilnīgu mieru," par pārgājienu maršrutiem stāsta Agnese.

Dodoties pārgājienos, ceļotāju ļoti patīkami pārsteidza tas, cik daudz sakoptu un labiekārtotu atpūtas vietu ir Zviedrijas mežos. Tāpat Agnesi aizrāva arī vietējās dzīvnieku un putnu pasaules daudzveidība. "Tā kā Zviedrijas dienvidu reljefs ir plakans, tad šī valsts puse ir ļoti piemērota dzīvnieku un putnu vērošanai, jo redzēt iespējams ir ļoti tālu. Tik daudz dzīvnieku ģimeņu ar mazuļiem, šķiet, vēl nebiju redzējusi nekur. Ja uzvedies klusi un mierīgi, tad būs iespēja ieraudzīt daudz dzīvnieku un vērot, kā tie nesteidzīgi dodas savās ikdienas gaitās," ar iespaidiem dalās Agnese.

Ceļš ar prāmi līdz Zviedrijai un laiks sev

Plānojot ceļu uz Zviedriju, Agnese priekšroku deva pārbraucienam ar prāmi, ceļā dodoties no Klaipēdas ostas uz Karlshamnas ostu Zviedrijā. Šo pakalpojumu piedāvā prāmju operators "DFDS", kas katru vakaru dodas ceļā no Klaipēdas ostas, lai jau ar rīta gaismu sasniegtu Zviedriju un pavadītu ceļotājus lielajā piedzīvojumā.

""DFDS" prāmju lielākā priekšrocība ir tā, ka tu galamērķi neierodies "saburzīts" un noguris. Ceļojot ar prāmi, to laiku, ko pavadītu pie auto stūres vai gaidot savu reisu lidostā, vari pavadīt patiesi komfortablos apstākļos, veltīt sev – atpūsties, palasīt grāmatu, noskatīties filmu vai vienkārši pagulēt. Sasniedzot galamērķi, var ar pilnām baterijām izbaudīt ceļojumu un izgulējies un atpūties, mesties izpētīt galamērķi," iespaidos dalās Agnese.

Starp citu, uz "DFDS Luna Seaways" prāmja ir iespējams ne vien atpūsties, bet arī baudīt izsmalcinātu maltīti restorānā "Mare Balticum", kur šefpavāra pagatavotās vakariņas var baudīt, vērojot Baltijas jūras plašumu. Tāpat uz prāmja klāja ceļotājiem ir pieejama arī bufete "7 Seas" gadījumā, ja ir vēlme paēst ātri un nodoties atpūtai uz klāja vai plānot ceļojuma maršrutu pa Zviedrijas dienvidu daļu.

Zviedru viesmīlība – ja vēlies ietaupīt, sakop savu mītni pats

Plānojot ceļojumu uz Zviedriju, Agnese iesaka plānot laicīgi, jo šī taktika palīdzēs ne vien izpētīt visu, kas apskatāms un redzams konkrētajā apkaimē, bet arī ietaupīt līdzekļus kopējā ceļojuma budžetā. Viena no lietām, ko Agnese plānoja laicīgi, bija naktsmītnes, jo, plānojot laicīgi, iespējams atrast tiešām labus piedāvājumus.

"Vienu dienu nakšņojām kempinga mājiņā, un pārējās naktis mums bija rezervēta viesu māja, kas patiesībā ir kādas zviedru ģimenes garāžas mansards, kas bija ļoti ērti un pārdomāti iekārots tā, lai ceļotājiem netrūktu nekā, kas varētu būt vajadzīgs, esot ceļojumā. Savukārt Långasjönäs kempings pārsteidza ar savu milzīgo teritoriju, kurā varēja gan izstaigāties, gan minigolfu uzspēlēt, gan justies kā dabas parkā, jo bieži vien varēja pamanīt zaķus skrienam, ļoti daudz ūdens putnus un citus dzīvniekus. Tur arī izīrējām laivu un devāmies skaistā rīta braucienā pa ezeru, kas bija ļoti jauks bonuss, atrodoties kempingā," iespaidos dalās Agnese.

Vēl viena īpatnība, kas pārsteidza ceļotāju, bija zviedru neierastā pieeja, kas ļauj viesiem pašiem izvēlēties, vai naktsmītni sakopt pēc sevis pašiem vai ļaut to izdarīt viesu mājas vai kempinga īpašniekiem. Par otro, protams, ir jāmaksā naudiņa, taču, sakopjot pašiem, iespējams šo pašu naudas summu ietaupīt.

"Tas pats Zviedrijā attiecas arī uz gultas veļu – ja vēlies gulēt viesu mājas vai kempinga nodrošinātajos palagos, tam tiks piemērota papildu samaksa, ja nē – tad gultasveļu no mājām vari paņemt pats. Tā arī darījām, jo šis veids ļāva ne tikai ietaupīt, bet arī paņemt no mājām ērtākos un mīkstākos palagus un justies kā mājās. Te gan jāsaka, ka noderēja arī prāmja "DFDS" draudzīgā politika pret ceļotājiem, nepiemērojot ceļojuma bagāžai svara ierobežojumus," atklāj Agnese.

Tā, kā Agnesei bija iespēja ietaupīt ceļojuma budžetu uz pavisam praktiskām lietām, tad varēja ar lielu prieku izbaudīt arī Zviedru vietējo virtuvi, apmeklēt veikalus, safari parku un noīrēt pat laivu. Ceļotāja, plānojot atvaļinājumu Zviedrijas dienvidos, noteikti iesaka apmeklēt Tjaro salu – to var izstaigāt gan vienas dienas laikā, kā arī tā sniedz lielisku iespēju nakšņot un baudīt īstenu mieru. Tāpat lielisks galamērķis būs arī Eriksberg safari parks, kur apskatīt dzīvniekus un baudīt skaistu pikniku ar skatu uz jūru.