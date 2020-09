Aizdomās par vīrieša aizdedzināšanu likumsargi aizturējuši divas personas

Uz aizdomu pamata par vīrieša aizdedzināšanu likumsargi aizturējuši divas personas, portālu “Delfi” informēja Valsts policijas (VP) pārstāve Madara Šeršņova.

Piektdien, 18. septembrī, VP saņēma informāciju par to, ka Durbē, kādā īpašumā vīrietim ir konstatēti ķermeņa apdegumi, kā rezultātā viņš tika nogādāts medicīnas iestādē, kur ārstējas vēl šobrīd.

Policija par notikušo uzsāka kriminālprocesu un, veicot sākotnējās izmeklēšanas darbības, noskaidrots, ka vairākām personām kopīgas alkohola lietošanas laikā izcēlās konflikts, kā rezultātā cietušajam uz ķermeņa tika uzliets, iespējams, alkohols un viņš tika aizdedzināts.

VP uz aizdomu pamata par notikušo aizturēja divas personas – sievieti un vīrieti. Šobrīd turpinās izmeklēšana uzsāktajā kriminālprocesā.

Saskaņā ar Krimināllikumu par tīša vidēja smaguma miesas bojājuma tīšu nodarīšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Portāls "Delfi" jau iepriekš vēstīja par gadījumu, kurā pagājušā gada vasarā trīs jaunieši aizdedzinājuši kādu bezpajumtnieku.

Saskaņā ar toreiz policijas paziņoto un sākotnējo informāciju, 25. augustā īsi pēc pusnakts 1962. gadā dzimis bezpajumtnieks devies pārtikas un sadzīves mantu meklējumos Rīgā, Mežciema mikrorajonā. Netālu no degvielas uzpildes stacijas viņa ceļš krustojies ar trim alkohola reibumā esošiem jauniešiem.

Policijas tobrīd rīcībā esošā informācija liecināja, ka viens no jauniešiem viņam paprasījis cigaretes. Saņemot noraidošu atbildi, jaunietis uzlējis vīrietim virsū degšķidrumu, iespējams, benzīnu. Pēc tam otrs jaunietis aizdedzinājis sērkociņu un to sviedis cietušā vīrieša virzienā. Viņa apģērbs spēji uzliesmojis, pēc kā jaunieši aizbēga no notikuma vietas. Cietušais nokritis zemē un sācis vārtīties, lai apslāpētu liesmas.

Šī lieta jau nodota skatīšanai Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.