Aizturēts vīrietis aizdomās par piecu transportlīdzekļu bojāšanu Bauskā ar virtuves āmuru-cirvi

Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa amatpersonas noskaidrojušas un aizturējušas vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par ceturtdien, 18. maijā, Bauskā Tirgus ielā vairākām sabojātām automašīnām ar virtuves āmuru-cirvi, portāls "Delfi" uzzināja VP.

Saņemot informāciju par notikušo, nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess un, izvēršot operatīvo darbību kopumu, ātri noskaidrota iespējamā vainīgā persona – 1989. gadā dzimis vīrietis, kurš nākamajā dienā aizturēts. Vīrietim šodien piemērots drošības līdzeklis apcietinājums un izmeklēšana kriminālprocesā turpinās. Vienlaikus Valsts policija aicina atsaukties cilvēkus, pret kuriem šajā pašā laikā, iespējams, ir veikti līdzīgi nodarījumi, zvanot pa tālruni 63902123 vai 110.

Aizvakar, 18. maijā, ap pulksten divpadsmitiem dienā Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirknī tika saņemta informācija no vienas no cietušajām personām par tīšu vairāku transportlīdzekļu bojāšanu Bauskā, Tirgus ielā. Valsts policijas amatpersonas nekavējoties devās uz notikuma vietu, kur konstatēja bojājumus pieciem transportlīdzekļiem, no kuriem divas bija "BMW", viena "Ford", "Nissan" un "Volvo" markas automašīnas. Notikuma vietā pie vienas no bojātajām automašīnām atrasts un izņemts iespējamais nozieguma rīks – virtuves āmurs-cirvis.

VP Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu un nekavējoties izvērsa operatīvās darbības pasākumus uzsākti operatīvie darbi vainīgās personas meklēšanā, tostarp iegūstot nozieguma vietas videokameru ierakstus no Bauskas novada pašvaldības.

Veicot izmeklēšanu, VP amatpersonas noskaidroja iespējamo vainīgo personu un jau nākamās dienas pusdienlaikā ap pulksten 12.30, 1989. gadā dzimušais vīrietis tika aizturēts savā dzīves vietā. Kriminālprocesā vīrietim arī jau piemērots aizdomās turētā statuss un sestdien, 20. maijā, arī piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.