Aizvadītajā diennaktī ugunsgrēkos Latvijā cietuši trīs cilvēki

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki šonakt dzēsuši ugunsgrēkus divos mājokļos, kuros nebija uzstādīti dūmu detektori, bet no ugunsgrēka Kurzemē izglābuši suni. Ugunsgrēkos kopumā cieta trīs cilvēki.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informēja VUGD, piektdien ap plkst.19 tika saņemts izsaukums uz Dienvidkurzemes novada Gramzdas pagastu, kur dega divstāvu dzīvojamā māja 120 kvadrātmetru platībā.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, no kuriem viens ugunsgrēkā cieta. Ugunsdzēsēji no degošās ēkas izglāba suni.

Šonakt ap plkst.1 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Preiļu novada Aglonas pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamās mājas siena un griesti 20 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies pieci cilvēki.

Savukārt ap plkst.2 naktī VUGD saņēma izsaukumu uz Jāņa Akurātera ielu Jēkabpilī, kur divstāvu dzīvojamās mājas otrajā stāvā pie krāsns dega grīda un sadzīves mantas 2,5 kvadrātmetru. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki, kuri notikumā cieta.

Gan mājoklī Aglonas pagastā, gan dzīvojamajā mājā Jēkabpilī varētu nebūt bijis dūmu detektors, jo, kad ieradās ugunsdzēsēji glābēji, tā brīdinošais signāls nebija dzirdams, atzīmē VUGD.

Savukārt ap plkst.2.30 ugunsdzēsēji devās uz Olaines novada Olaines pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas pagrabā dega sadzīves mantas sešu kvadrātmetru platībā. No ēkas paši bija evakuējušies divi cilvēki.

Aizvadītajā diennaktī VUGD kopā saņēma 31 izsaukumu, no kuriem desmit bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 17 - uz glābšanas darbiem, bet četri izsaukumi bija maldinājumi.