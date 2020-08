'Alko1000' igauņu īpašniekus Latvijā tur aizdomās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, vēsta laikraksts

Igaunijas uzņēmējiem piederošo SIA "ET Invest", kas Latvijā uztur alkohola tirdzniecības veikalus "Alko1000", Latvijā tur aizdomās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, raksta "Latvijas Avīze".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kriminālprocess uzsākts 2018. gada 27. augustā un pašlaik atrodas Valkas rajona prokuratūrā, kuras prokurors Sergejs Medvedevs drīzumā to plānojis nosūtīt uz tiesu. Lietā apsūdzētas trīs Igaunijas personas un viena – Latvijas.

Personas tiekot turētas aizdomās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, par liela apmēra skaidras naudas ievešanu valstī un tās nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu, kā arī par uzņēmuma grāmatvedības un citu dokumentu slēpšanu vai viltošanu u.c. Laikraksts, atsaucoties uz avotu sniegto informāciju, vēsta, ka valstij nodarītie zaudējumi varētu būt lēšami miljonos eiro.

Aizdomās turamo vidū esot uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, viens no diviem lielākajiem "ET Invest" akcionāriem Einars Visnapū, kura kapitāldaļām Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvalde uzlikusi arestu. Tāds pats arests uzlikts otra lielākā akcionāra Marko Palma kapitāldaļām. Aizdomās turamā varētu būt arī "ET Invest" galvenā grāmatvede Ginta Bormane.

Pēc "firmas.lv" datiem, 33,19% "ET Invest" akciju pieder Visnapū un Palmam, 33,19% - "Rovus Holding OU", kas uz pusēm pieder tam pašam Visnapū un Palmam, bet 0,43% akciju - Tano Tomjoem, kurš pēc laikraksta sniegtās informācijas neesot starp apsūdzētajiem. 2018.gadā uzņēmums strādājis ar nepilnu 47 miljonu eiro apgrozījumu un 1,15 miljonu eiro peļņu, bet dati par pagājušo gadu vēl nav pieejami. VID informācija liecinot, ka "ET Invest" nesamaksāto nodokļu parāds uz 10. augustu bijis 135 478,67 eiro.

Visnapū "Latvijas Avīzei" pieļāvis, ka lieta esot kādreizēja uzņēmuma līdzīpašnieka Tomasa Tomjoes centiens atdarīt gan "ET Invest", gan citiem īpašniekiem. "Gan jau viņš nespēj samierināties ar to, ka mēs 2017.gada rudenī uzzinājām par viņa ieceri pārdot savu līdzdalību mūsu vislielākajam konkurentam "SuperAlko", un mēs nepakļāvāmies viņa finansiālām prasībām - bezprātīgām summām, ko es saucu par izspiešanu. Jau tad Tomjoe draudēja: ja mēs nemaksāsim viņam prasīto summu, tad viņš izmantos savu pazīšanos Latvijas policijā. Mēs sevī vainu neredzam un neesam pakļāvušies izspiešanai. Pārmetumi ir nepamatoti. "ET Invest" nav izvairījies no nodokļu maksāšanas. Stāsts ir par diviem atsevišķiem darījumiem, par kuriem Latvijas policija apgalvo, ka tie bijuši fiktīvi. Šis apgalvojums ir nepareizs. Tie biji reāli darījumi, kuri tika korekti atspoguļoti grāmatvedībā un par kuriem tika samaksāti visi nodokļi."

"ET Invest" 2015.gadā izveidojuši Tomass Tomjoe un Visnapū. Katram piederējuši 50%. Attīstībai bijušas nepieciešamas investīcijas, tāpēc piesaistīti Marko Palms un Urmass Plangi, attiecīgi tad visiem bijuši pa 25% uzņēmumā. 2016.gadā Tomass Tomjoe savas daļas nodeva dēlam Tano, jo Tomasam vajadzējis sakārtot attiecības ar Igaunijas valsti - Tomasu 2015.gadā atzina par vainīgu alkohola nelegālā apsaimniekošanā.

2017.gada beigās "Super Alko" īpašnieks Elmo Erlihs gribējis nopirkt 50% daļas "ET Invest". Tomjoe un Plangi bijuši gatavi savas daļas pārdot katrs par 2 miljoniem eiro, un Erlihs tam esot piekritis. Darījums būtu noticis, bet ar savām pirmpirkuma tiesībām iejaukušies Visnapū un Palms. Tad sācis pušu konflikts.

Tomjoe puses skatījumā, "ET Invest" esot bijušas visas tīša bankrota pazīmes - no uzņēmuma esot ņemta ārā nauda, lai tas bankrotētu un paliktu parādā Latvijas valstij kā tukša čaula, un to īpašnieki nebūtu par to atbildīgi un mierīgi saimniekotu ar izņemtajiem līdzekļiem citos uzņēmumos, tostarp Igaunijā.