Arī par 'velna stabules' ļuļķēšanu bārā var tikt pie soda

Pēdējo gadu laiku Latvijā un pasaulē popularitāti iemantojušas elektriskās cigaretes, kuras nesmird kā parastie smēķi, bet smēķētājam dod tā kāroto nikotīnu. Portāls "Delfi" sazinājās ar Rīgas pašvaldības policiju (RPP), kur uzzināja, ka, lai arī smirdoņa no šīm cigaretēm nav kā no parastajām, par to smēķēšanu neatļautās vietās tāpat var nākties šķirties no no zināmas naudas summas.

Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu paredzēts brīdinājums vai naudas sods līdz 100 eiro. Savukārt komersantam par likuma prasībām neatbilstošu telpu (vietu) ierādīšanu smēķēšanai var piemērot naudas sodu no 1000 līdz 2500 eiro.

Jāatzīmē, ka šogad vien jau fiksēti 18 gadījumi, kad komersants sniedza pakalpojumu vai iespēju smēķēt apmeklētājiem iekštelpās. Savukārt 25 pārkāpumi konstatēti, kad klients smēķēja bāra, kluba, kafejnīcas vai restorāna iekštelpās. Visi pārkāpumi fiksēti profilaktisko pasākumu laikā.