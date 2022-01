Banānu kastēs atrastās kokaīna kravas vērtība ir aptuveni 30 miljoni eiro

Latvijā banānu kastēs ievestās kokaīna kravas vērtība ir aptuveni 30 miljoni eiro, apliecināja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Simona Grāvīte.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ekspertīze precīzai kravas apjoma noteikšanai turpinās, bet pirmsšķietami atrastajām narkotikām ir augsta tīrības pakāpe.

Policija pagājušā gada nogalē medijiem atklāja, ka konkrētā banānu krava saņemta no Dienvidamerikas realizācijai ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Toreiz konkrētas valstis policija neminēja, taču Grāvīte apliecināja, ka pagājušā gada nogalē kravas ar banānos paslēptu kokaīnu atrastas arī Polijā un Čehijā.

Jau ziņots, ka par Latvijā izņemto kokaīnu ir izvirzītas vairākas izmeklēšanas versijas, un atkarībā no tām tiek plānotas nākamās izmeklēšanas darbības. Ļoti iespējams, ka tā varētu būt loģistikas kļūda.

Policijā 23.decembrī vērsās mazumtirdzniecības tīkla "Maxima" drošības dienests, informējot, ka Rīgā divās tirdzniecības vietās banānu kastēs zem šiem augļiem atrasti iepakojumi ar baltu pulverveida vielu.

Organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde sadarbībā ar teritoriālajām policijas struktūrvienībām veica procesuālās darbības, kuru rezultātā tika izņemti 168 iepakojumi ar šo vielu.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka pēdējos deviņos gados Latvijas likumsargi uzgājuši vairākas liela apmēra kokaīna kravas.

2019.gada 8.janvārī Kokneses novadā kādā privātmājas teritorijā tika uzieta kokaīna krava kartona kastēs, kas tika sūtītas no Ekvadoras. Vairākas personas organizētas grupas sastāvā ieveda Latvijā 1758 kilogramus kokaīna, paslēpjot to banānu kravā. Toreiz kriminālpolicijas priekšnieks Andrejs Grišins medijiem atklāja, ka kravas vērtība varētu būt aptuveni 65 miljoni eiro. Pavairojot kokaīnu mazumtirdzniecībā, cena vairākkārt palielinās, līdz ar to mazumtirdzniecībā šādas kravas cena varētu "tuvoties miljardam" eiro.

Jau toreiz policija paziņoja, ka Kokneses novadā uzietā kokaīna krava, visticamāk, nebija paredzēta Latvijas tirgum.

Šajā lietā apsūdzētas vairākas personas un patlaban lieta atrodas pirmās instances tiesā. Tā ir Latvijas vēsturē vērienīgākā narkotiku kravas krimināllieta.

2016.gada aprīlī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) amatpersonas kādā noliktavā Rīgā atklāja fasētas kokogles, kuras pēc uzrādītājiem pavaddokumentiem bija ievestas no Paragvajas. VID darbinieki starp iepakojumiem atrada 31,19 kilogramus kokaīna. Šajā lietā apsūdzēti divi Latvijas pilsoņi.

Savukārt 2010.gada 16.aprīlī konteinerā uz kāda kuģa Rīgas ostā tika atklāti 202,5 kilogrami kokaīna, kura tirgus vērtība mazumtirdzniecībā varēja būt aptuveni 20 miljoni eiro. Policijai jau pēc dažām dienām aizdomās par šo noziegumu izdevās aizturēt divus vīriešus. Par šo noziegumu abiem vīriešiem tika piespriesti cietumsodi.