Bijušajam policistam par zēna notriekšanu piespriests gadu un desmit mēnešus ilgs cietumsods

Rīgas apgabaltiesa šodien piesprieda vienu gadu un desmit mēnešus ilgu cietumsodu bijušajam Valsts policijas (VP) darbiniekam Aleksejam Roščinam, kurš 2013. gada 3. decembrī pie Saulkrastu sākumskolas, vadot automašīnu, notrieca astoņus gadus vecu zēnu, kuram šī negadījuma dēļ iestājās invaliditāte, atklāja tiesā.

Apgabaltiesa lieta skatīja arī pērn, kad piemēroja Roščinam divus gadus aiz restēm, taču bijušais policists šo spriedumu pārsūdzēja Augstākajā tiesā (AT), kas apgabaltiesas spriedumu atcēla un nodeva atkārtotai izskatīšanai.

AT spriedums tika pamatots ar to, ka apelācijas instances tiesa, vērtējot lietas materiālus, neievēroja vairākas Kriminālprocesa likuma normas, tostarp pienācīgi nepārbaudīja visus aizstāvības iesniegtos pierādījumus, norādīts publiski pieejamajā AT spriedumā.

Pirmās instances tiesa Roščinam bija piespriedusi divu gadu brīvības atņemšanu nosacīti, kā arī likusi izmaksāt naudas kompensāciju cietušajiem 30 000 eiro apmērā. Turpretim saskaņā ar 2018. gada apgabaltiesas tiesas lēmumu Roščinam būtu jāpavada divi gadi aiz restēm, kā arī jāsamaksā piespriestā kompensācija, atklāja Rīgas apgabaltiesā.

Savukārt ar šodienas spriedumu Roščinam piespriesta brīvības atņemšana uz vienu gadu un desmit mēnešiem, tāpat viņam arī ir jāizmaksā piespriestā kompensācija.

Šo tiesas lēmumu vēl var pārsūdzēt AT.

Jau ziņots, ka Roščina amatpersonas deklarācijā norādīts, ka viņš ir bijis VP Rīgas rajona policijas pārvaldes Kārtības policijas priekšnieks, bet pirms atvaļināšanās 2012.gadā, viņš ieņēmis VP Rīgas reģiona pārvaldes Īslaicīgās aizturēšanas biroja priekšnieka amatu.

Cietušo aizstāvis Indulis Balmaks iepriekš norādīja, ka satiksmes negadījumā cietušais tobrīd mācījies otrajā klasē un incidents noticis ap pulksten 17 vakarā, kad astoņgadīgais zēns šķērsojis ielu iepretim skolai.

"Vairāki aculiecinieki norādīja, ka Roščins notrieca zēnu lielā ātrumā uz gājēju pārejas. Pēc avārijas ārsti bija pārliecināti, ka zēns vairāk nemodīsies smago ievainojumu dēļ. Tomēr, pretēji ārstu prognozēm, zēns pamodās, bet viņam būs invaliditāte uz mūžu. Zēnam ir ar kustību, runas un prāta spējām saistīta invaliditāte," atklāja Balmaks.