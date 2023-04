Daugavpilī apķēpāts dzejnieka Andreja Pumpura krūšutēls; policija skaidro notikušā apstākļus

Vakar Daugavpilī apķēpātais dzejnieka Andreja Pumpura krūšutēls uzreiz notīrīts, bet policija skaidro notikušā apstākļus.

Vakar sociālo tīklu lietotāji bija publicējuši foto, kurā redzams apķēpātais piemineklis. Daugavpils pilsētas pašvaldības policija informēja, ka saņemot informāciju par notikušo Andreja Pumpura skvērā, tika pārskatīti video novērošanas kameru ieraksti.

Tika konstatēts, ka video novērošanas sistēma ir fiksējusi minēto pārkāpumu. Pašvaldības policija visu informāciju saistībā ar notikušo nodeva Valsts policijai tālāko procesuālo darbību veikšanai.

Valsts policija ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu un skaidro notikušā apstākļus. Šobrīd tiek veiktas procesuālās darbības, lai noskaidrotu personas identitāti un saistību ar minēto likumpārkāpumu. Taču apgalvot, ka šobrīd vainīgā persona ir noskaidrota, vēl nevaram, uzsvēra Valsts policijas pārstāve Lāsma Kursīte.

Savukārt SIA "Labiekārtošana D" vadītāja Jūlija Mamaja pastāstīja, ka ķēpājums no pieminekļa notīrīts jau vakar ap pulksten 10 no rīta, tiklīdz kā saņemta informācija no pašvaldības policijas.

Andreja Pumpura vārdā Daugavpilī nosaukta iela un skvērs pilsētas centrā, kurā atrodas dzejnieka krūšutēls. Andrejs Pumpurs (1841- 1902) bija latviešu nacionālā romantisma dzejnieks, viņa nozīmīgākais darbs ir eposs "Lāčplēsis" (1888). 1896.gadā A.Pumpurs apmetās uz dzīvi Daugavpilī.