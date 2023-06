Divus 80 gadus vecus vīrus vaino seksuālā vardarbībā pret mazgadīgajiem

Šā gada 19. maijā Valsts policija (VP) kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja divus savā starpā nesaistītus kriminālprocesus par sevišķi smaga seksuāla rakstura noziegumu izdarīšanu pret mazgadīgām personām, no kurām jaunākajai tobrīd bija vien četri gadi, ko izdarījuši divi vīrieši. Pirmajā gadījumā likumsargi izmeklēja 20 gadus vecu noziegumu, savukārt otrajā gadījumā noziegumu, kas izdarīts pirms sešiem gadiem, portālu "Delfi" informēja policijā.

Abiem aizdomās turētajiem 80 gadus vecajiem vīriešiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.

2022. gada 30. jūlijā Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess, pamatojoties uz vienas no cietušām personām iesnieguma.

Iesniegumu policijā viņu pamudināja uzrakstīt psihologs, kuru cietusī apmeklēja sakarā ar psiholoģiska rakstura problēmām, kuras bija radušās saistībā ar bērnībā pārdzīvoto seksuālo vardarbību.

Veicot izmeklēšanas darbības, likumsargi noskaidroja personu, kura veica seksuāla rakstura noziegumu attiecībā pret iesniedzēju.

1940. gadā dzimušais vīrietis tiek turēts aizdomās par vairākiem noziegumiem, proti, par dzimumsakariem ar 14 gadus vecu personu, kas notika 1992. gadā, par netiklām darbībām ar trim mazgadīgām personām, kas notika vairākkārt laika posmā no 1993. līdz 1999. gadam. Vienu no cietušajām personām vīrietis vairākkārtīgi izvaroja laika posmā no 1993. līdz 1997. gadam.

Kopumā par cietušām kriminālprocesā atzītas četras personas, no kurām jaunākajai nozieguma izdarīšanas brīdī bija vien četri gadi. Visas cietušās personas ir aizdomās turētā sievas mazmeitas.

Izvērtējot kriminālprocesā pierādītos apstākļus, policija rosināja prokuratūru saukt aizdomās turēto vīrieti pie kriminālatbildības saskaņā ar likumu, kas bija spēkā noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas laikā, proti saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 1998. gada 11. februārim) 121. panta ceturto daļu, 122. pantu un 123. pantu.

Saskaņā ar Kriminālkodeksa 121. panta ceturtās daļas redakciju, kas bija spēkā līdz 1998. gada 30. aprīlim, par mazgadīgas personas izvarošanu bija paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no astoņiem līdz 15 gadiem, policijas kontrole līdz trim gadiem vai nāves sods.

Par šāda veida noziegumiem, par kuriem to izdarīšanas laikā bija paredzēts nāves sods, kriminālatbildības noilgums neiestājas, kā arī neiestājas kriminālatbildības noilgums par citiem šīs pašas personas izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas izmeklējami kopsakarā ar noziegumu, par kuru bija paredzēts nāves sods.

"Šis gadījums pierāda to, ka tik senus noziegumus ir iespējams izmeklēt un atklāt. Ir ļoti būtiski, ka cilvēki, kuri cietuši no seksuālas vardarbības, arī, ja tas bijis senā pagātnē, neklusē un ziņo par to. Tāpēc aicinām nebaidīties un vērsties policijā pēc palīdzības," norāda VP pārstāve Marija Soldatova.

Savukārt otrais kriminālprocess, kas tika nosūtīts kriminālvajāšanai, VP uzsākts 2022. gada 2. decembrī, pamatojoties uz psihologa iesniegumu, kurš, sniedzot cietušajai meitenei psiholoģiska rakstura pakalpojumus, uzzināja par seksuālo vardarbību pret meiteni no mātes drauga puses.

Izmeklējot notikušo, likumsargi noskaidroja aizdomās turēto personu, kura veica seksuāla rakstura darbības nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi ar mazgadīgu personu laika posmā no 2017. līdz 2020. gadam.

Tāpat iespējamais vainīgais 2019. gadā izgatavoja pornogrāfiska rakstura materiālus, iesaistot minēto mazgadīgo personu, un glabāja pornogrāfiska rakstura materiālus, kas satur bērnu pornogrāfiju. Jāpiemin, ka nozieguma izdarīšanas brīdī cietusī persona bija sešus gadus veca.

Likumsargi veica kratīšanu aizdomās turētā dzīvesvietā un izņēma portatīvo datoru. Tajā atrada 383 bērnu pornogrāfiju saturošus failus, kuros redzama minētā mazgadīgā persona. Kā arī tika izņemts mobilais telefons, kas piederēja aizdomās turētajam, kurā atrada 73 bērnu pornogrāfiju saturošus failus ar minēto cietušo mazgadīgo personu.

Izvērtējot kriminālprocesā pierādītos apstākļus, policija kriminālvajāšanai nosūtīja kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 160. panta ceturtās daļas, 166. panta otrās daļas un 166. panta ceturtās daļas attiecībā pret aizturēto 1942. gadā dzimušo vīrieti.

Par minētajām darbībām personai, ja tā tiks atzīta par vainīgu, var tikt piemērota brīvības atņemšana uz laiku līdz 15 gadiem, mantas konfiskācija un probācijas uzraudzība uz laiku līdz pieciem gadiem.