ENAP izmeklē 1,5 miljardu ASV dolāru pazušanu no Kazahstānas bankas

Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) izmeklē aptuveni 1,5 miljardu ASV dolāru pazušanu no Kazahstānas bankas, vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".

Pēc globālās krīzes 2009. gadā Kazahstānā tika nacionalizēta valstī lielākā banka "BTA Bank", kuru vadīja kādreizējais Kazahstānas enerģētikas ministrs, cietumā sēdējušais Muhtars Ablazovs. Nacionalizēšanas laikā atklājās, ka no kredītiestādes pazuduši pieci līdz septiņi miljardi ASV dolāru. Raidījuma rīcībā tagad nonākuši Kazahstānas dienestu dokumenti, kas apliecinot, ka daļa šīs naudas uz ofšoriem skaitīta arī caur Latvijas bankām.

VP plašāk neatklāj, vai un kādas izmeklēšanas darbības par Ablazova naudas atmazgāšanu Latvijā notiek, tomēr no amata aizejošais policijas priekšnieks Ints Ķuzis raidījumam apstiprinājis, ka tādas esot.

No Kazahstānas izmeklētāju 2017. gada septembrī veiktās "BTA Bank" darbinieku nopratināšanas izrietot, ka pārskaitījumi uz ofšoriem notikuši, izmantojot bankas "Baltikums" un "Trasta komercbanka" (TKB). Sadarbība ar abām Latvijas finanšu iestādēm esot notikusi kopš 2001. gada.

2006. gadā "BTA Banka" izsniegusi kredītus virknei ofšoru par kopējo summu 725 miljoni ASV dolāru. Ablazova darbinieki stāstījuši, ka uz Kazahstānas galvaspilsētu Almati bieži devies TKB valdes priekšsēdētājs Viktors Ziemelis. Tikšanās ar bankas vadību regulāri notikušas no 2005. līdz 2008. gadam pārsvarā Ablazova kabinetā.

2009. gadā, kad Ablazovs jau slēpies Londonā, viņš saticies ar Ziemeli un TKB akcionāru Igoru Buimisteru, lai, pēc bankas darbinieka atstāstītā, pārrunātu, kā "atsaldēt" 77 miljonus ASV dolāru lielu naudas pārvedumu no Kazahstānas uz TKB klienta Britu Virdžīnu salās reģistrēta ofšora konta.

Vienošanās bijusi tāda, ka TKB palīdzēs Ablazovam "izrādīt pretdarbību "BTA Bankas" naudas līdzekļu izmantošanas likumības izmeklēšanas gaitai," bet pretī Ablazovs apņemas izpirkt TKB obligācijas par trīs miljoniem eiro, izmantojot vienu no saviem ofšoriem. Darījums sanācis veiksmīgs, proti, starp kontiem "iestrēgušie" 77 miljonu ASV dolāru atgūti, bet, vai kādam no Latvijas banku uzraugiem par to maksāts kukulis, no dokumentiem neesot iespējams izsecināt.

Tobrīd Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu vadīja Viesturs Burkāns, taču viņš "Nekā personīga" atteicies komentēt Kazahstānas bankas lietu.

Raidījums noskaidrojis, ka par it kā kukuļošanai paredzētās naudas pieprasīšanu un iespējamu tālāku izmantošanu KNAB netiek veikta izmeklēšana. Kā apliecināja KNAB, šie fakti tiekot pārbaudīti VP ENAP. Šī epizode kopā ar pārējiem materiāliem policijas lietvedībā esot kopš 2017. gada.

Neoficiāli zināms, ka sūdzībās Latvijas policijai "BTA Bank" pārstāvji norādījuši, ka kredītiestādei nodarīti zaudējumi 1,5 miljardu ASV dolāru apjomā un policijai pieprasīts Kazahstānas banku atzīt par cietušo, bet tas nav noticis, vēstīja raidījums, piebilstot, ka nav izdevies noskaidrot, vai šim procesam policijā ir kāda virzība un aizdomās turētie.

Par izmeklēšanas materiālos aprakstītajiem darījumiem atbildīgais TKB agrākais vadītājs Ziemelis, pēc neoficiālām ziņām, patlaban mitinoties Dubaijā, taču "Nekā personīga" ar viņu neesot izdevies sazināties. Savukārt Kazahstānas izmeklētāju dokumentos minētā banka "Baltikums", kas tagad pārdēvēta par "Orange Bank", apliecinājusi, ka ar kazahu banku savulaik sadarbojusies un pret partneri nekādas pretenzijas vai pārbaudes neesot.

Kā vēstīja raidījums, minētie fakti nonākuši arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas redzeslokā, bet tā nevarot atklāt informāciju par konkrētiem tirgus dalībniekiem.

TKB notikušās, iespējams, noziedzīgās darbības skaidrot atteicies arī tās administrators Armands Rasa. Pēc Rasas teiktā, viņam nepārtraukti notiekot sadarbība ar tiesību aizsardzības iestādēm, lai sekmētu iespējamu noziedzīgu nodarījumu atklāšanu.

No vairākiem drošiem avotiem "Nekā personīga" kļuvis zināms, ka Kazahstānas baņķiera un TKB pārstāvju saruna Londonā un naudas pieprasīšana Latvijas amatpersonu ietekmēšanai varētu būt kalpojusi par vienu no iemesliem, lai sāktu lietu pret Latvijas Bankas bijušo prezidentu Ilmāru Rimšēviču. Iespējams, liecībās policijai viņu pieminējis kāds no agrākajiem TKB pārstāvjiem.

Ablazovs tagad dzīvo Francijā, no kurienes savā "Youtube" kanālā kā Kazahstānas režīma opozicionārs stāsta, kā Kazahstānas līderi izsaimnieko valsti, vēstīja "Nekā personīga".