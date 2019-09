'Igatei' aizdomas par vēlmi kavēt robežjoslas izbūvi

SIA "Ceļu būves sabiedrībai "Igate"" kategoriski noliedz nelikumīgas darbības no uzņēmuma puses, un tam ir aizdomas, ka kādas personas ir ieinteresētas robežjoslas ierīkošanas kavēšanā, kā arī traucēt uzņēmuma veiksmīgu darbību, liecina "Igates" līdzpriekšsēdētāja Māra Peilāna teiktais preses konferencē.

"Iekšējās drošības birojs (IDB), veicot savu funkciju un izmeklēšanu, vadās no kaut kādiem materiāliem un izteikuši pieņēmumu tādā līmenī, kādā ieguvuši attiecīgus materiālus. Pieņēmumi varētu būt balstīti uz vienpusējiem materiāliem un pierādījumiem un noteikti neatspoguļo objektīvu realitāti," sacīja Peilāna advokāts Āris Bočs. Viņš norādīja, ka uzņēmumam ir pamatotas aizdomas, ka kāds ir ieinteresēts tajā, lai robežjoslas infrastruktūra netiktu izbūvēta ātri un kvalitatīvi. "Varbūt, ka kādam ir interese, lai robežsardze nevarētu kvalitatīvi veikt savus pienākumus," pauda Peilāns.

Runājot tieši par, piemēram, koku ciršanu, Bočs pauda, ka, viņa un arī Peilāna ieskatā, tas ir nepamatoti novērtēts kā noziegums. "Tāpēc mēs arī sadarbojamies ar IDB. Uzņēmums kā tāds sadarbojas, un arī Peilāna kungs individuāli sadarbojas. Mēs esam pārliecināti, ka tas jautājums atrisināsies, un IDB izdarīs secinājumus no kopainas, un tas izrādīsies kāds pārpratums, tostarp par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Gribam, lai izmeklēšana notiek kvalitatīvi un objektīvi," sacīja Bočs.

Vaicāts, vai uzņēmums ir nodarbojies ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, Peilāns to kategoriski noliedza. "Nē, neesam atmazgājuši naudu. Par visām tām lietām kategoriski – nē," sacīja uzņēmuma līdzīpašnieks. Turklāt viņa ieskatā informācija un notiekošais netiek atspoguļota objektīvi.

Papildus advokāts uzsvēra, ka neviens nodarījums nav kvalificēts kā korupcijas panti. "Nav runa par korupciju, kā tas izskanēja jau pāris nedēļas iepriekš," sacīja Bočs.

Savukārt Peilāns atklāja, ka viņam ir aizdomas par kāda ieinteresētību Ķekavas apvedceļa publiskās-privātās partnerības projektā. Šajā iepirkumā "Igate" kopā ar Spānijas partneri esot viens no diviem pretendentiem. Peilāns norādīja, ka pēc šādām tiesībsargājošo iestāžu darbībām rodas panika. Piemēram, gan bankas, gan apdrošinātāji skatās, kā situācija attīstās, lai lemtu, kā turpināt sadarbību ar uzņēmumu. Tomēr klātesošie preses konferences iniciatori neatklāja, par kādām ieinteresētām personām ir runa.

Savukārt "Igates" sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Stundiņš jau preses konferences sākumā norādīja, ka iepriekš publiski, tostarp medijos izskanējusī informācija ir muļķības. "Bez ļauna nodoma ir parādījusies pretrunīga informācija par to, kurš ņem no budžetiem, iepirkumiem," sacīja Stundiņš. Viņš uzsvēra, ka patlaban ir apdraudēta valsts robeža, jo foto un video materiālos tiek parādīts kritiskās infrastruktūras objekts, līdz ar to ir iespēja iegūt ļoti daudz informācijas. "Varbūt jezga ir noderīga kādam, kurš nodarbojas ar nelegālo imigrantu vešanu, vai arī tā ir tikai apstākļu sakritība," sacīja Stundiņš.

Jau ziņots, ka IDB aizturējis VRS Galvenās pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvaldes priekšnieka vietnieku, bijušo VRS priekšnieku Garbaru kā arī divus būvuzņēmuma "Igate" pārstāvjus, tostarp tā līdzīpašnieku Māri Peilānu aizdomās par noziegumiem būvniecības procesos, kas veikti robežsardzes un uzņēmuma noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros par Latvijas un Krievijas robežas joslas infrastruktūras izbūvi un Latvijas un Baltkrievijas robežu ierīkošanu.

Kriminālprocesā vēl vienam robežsardzes darbiniekam piemērots personas, pret kuru sākts kriminālprocess, statuss.

IDB bija lūdzis tiesu apcietinājumu piemērot Garbaram un abiem būvnieka "Igate" darbiniekiem. 4. septembrī tiesa lēma nepiemērot apcietinājumu trim aizturētajām personām. IDB visām aizturētajām personām piemēroja aizdomās turētā statusu un drošības līdzekļus, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu.

IDB iepriekš informēja, ka būvniecības procesā konstatētas iespējamas neatbilstības tehniskajai specifikācijai, kā arī tika pieļauta patvaļīga koku izciršana robežjoslā. Savukārt uzņēmuma finanšu darījumos saskatāmas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmes, par ko arī sākta izmeklēšana.