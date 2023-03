Izmeklē viltus brokeru zvanu centra lietu un atklāj vēl vienu noziedzīgu grupējumu

Turpinot izmeklēt viltus finanšu brokeru zvanu centra lietu, Latvijas policija atklājusi vēl vienu noziedzīgu personu grupu, kura veidoja čaulu uzņēmumus nolūkā noorganizēt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Pērn 24. martā vērienīgā starptautiskā operācijā vienlaicīgi Latvijā un Lietuvā tika aizturētas kopumā vairāk nekā 100 personas aizdomās par iesaistīšanos starptautiskā zvanu centru krāpniecības shēmu īstenošanā.

Kopumā pārtraukta trīs krāpnieku zvanu centru darbība – divi no tiem darbojušies Latvijā un viens Lietuvā. Latvijā kopumā aizturētas 80 personas, bet organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki bijuši 17.

Turpinot izmeklēšanu par šo noziedzīgo grupu, tika atklāta vēl viena noziedzīga personu grupa, kas veidoja čaulu uzņēmumus nolūkā noorganizēt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju. Proti, tika izveidota atsevišķa infrastruktūra nolūkā slēpt un pārvietot no cietušajiem izkrāptos iegūtos noziedzīgos līdzekļus. Izmeklēšanai ir augsta sarežģītības pakāpe.

Policijā norādīja, ka izmeklēšana ir apjomīga, laikietilpīga, arī tehniski sarežģīta.

Jau ziņots, ka zvanu centra lietā noskaidrots, ka Latvijas teritorijā darbojas organizēta noziedzīga personu grupa, kura īsteno krāpnieciskas darbības lielā apmērā interneta vidē. Proti, izmantojot dažādas interneta vietnes, krāpnieki piedāvā iedzīvotājiem iegādāties reāli neeksistējošus finanšu instrumentus, tajā skaitā arī virtuālo valūtu un pakalpojumus, kas ir saistīti ar darījumiem ar šiem finanšu instrumentiem. Krāpnieki potenciālos klientus meklēja un uzrunāja valstīs, kas pārvalda krievu, angļu, hindi, kā arī poļu valodu. Saziņa notika telefoniski, kā arī izmantojot citus saziņas kanālus.

Kamēr klienti, būdami pārliecināti, ka notiek tirdzniecībai biržās līdzīgas darbības, turpina iemaksāt naudas līdzekļus, šķirties no saviem iekrājumiem, it kā finanšu instrumentu un ar to saistīto pakalpojumu iegādei, krāpnieki - viltus brokeri - turpina uzturēt komunikāciju ar šiem klientiem, aktīvi aicina ieguldīt vēl, piesolot ārkārtīgi ienesīgus labumus. Tomēr, tiklīdz klients paziņo, ka vēlas izņemt iemaksāto un nopelnīto naudu, viltus brokeri sāk izvairīties un pārtrauc komunikāciju ar klientu, naudas līdzekļus neatmaksājot.

Cietušās personas atradās dažādās pasaules valstīs. Zvanu centra Rīgā, darbības mērķis bija mēneša laikā papilināt izkrāpto investīciju kasi par vienu miljonu eiro No cietušajām personām izkrāpto līdzekļu apjoms atšķīrās, katru mēnesi tas bija dažāds, gan pārsniedzot mērķi, gan nesasniedzot to.

Savukārt čaulu uzņēmumi, kas izveidoti, lai slēptu gūto noziedzīgo naudu – vēl citās valstīs. Un banku konti šiem čaulu uzņēmumiem atrodas kredītiestādēs, vēl citās valstīs.