Jelgavas novadā salabots avārijā bojātais gājēju tilts; VP meklē aculieciniekus

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) salabojis gājēju tiltu, par kura stāvokli trešdien portālam "Delfi" sūdzējās Pēternieku ciema iedzīvotājs. Tuvākajā laikā arī VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC), inženieri apsekos tiltu un dos slēdzienu, vai to drīkst atvērt gājēju satiksmei. Ja tas būs saremontēts kvalitatīvi, tad tiltu gājējiem varētu atvērt ceturtdien, 16. decembrī, portālam "Delfi" lēsa uzņēmuma pārstāve Anna Kononova.

Valsts policijā portāls "Delfi" uzzināja, ka sestdien, 11. decembrī, avārijā Jelgavas novadā kāds transportlīdzekļa vadītājs ietriecās gājēju tiltā, to sabojāja un no notikuma vietas aizbrauca, bet par notikušo policijai nepaziņoja. Līdz ar to policija lūdz atsaukties iespējamos avārijas aculieciniekus vai personas, kuras var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju, zvanot pa tālruņa numuriem 63004271 vai 110.

Avārija notika sestdien ap pulksten 19.22 Jelgavas novada Cenu pagastā uz autoceļa Rīga – Jelgava 30. kilometrā pie pagrieziena uz Dalbi, norādīja policijas pārstāve Dace Kalniņa.

"Delfi" jau rakstīja, ka tilta sabojāšana būtiski ietekmēja vietējo iedzīvotāju iespējas nokļūt līdz sabiedriskā transporta pieturām. Tilts tika gājējiem slēgts, taču gājēju pāreja ir krietni tālāk, iepriekš portālam "Delfi" norādīja lasītājs Pēteris Liepa.

Kā viņš norādīja, alternatīva nokļūšanai līdz transporta pieturām ir vien šķērsot šoseju tam neparedzētā vietā, taču tas ir bīstami.

LVC iepriekš konstatēja, ka notikušās avārijas dēļ ir deformēta gājēju tilts kopnes apakšējā josla, kā arī pati kopne. No vietas izsisti gājēju ietvi nosedzošie režģi un viena balstīkla.

Šobrīd, lai cilvēki drīkstētu pārvietoties pār tiltu, nepieciešams sakārtot no vietas izsisto režģu konstrukciju, kas nosedz gājēju ietvi. Salabot tiltu LVC uzdeva uzņēmumam LAU.

Lasītājs gan portālam "Delfi" pauda bažas, ka tilta remonts varētu ieilgt, taču LAU pārstāve Sigita Paula ceturtdien steidza kliedēt šīs bažas, sakot, ka tilts jau neilgi pēc pulksten 13 ir salabots.

Kā paskaidroja Paula, lai arī tilts ir salabots, tas joprojām nav pieejams gājējiem. To atvērt būs iespējams pēc pozitīva LVC lēmuma.

LVC pārstāve portālam "Delfi" norādīja: ja LVC konstatēs, ka labošanas darbi veikti kvalitatīvi, jau ceturtdien tiltu gājējiem atvērs. "(Satiksme) tiks atvērta pa vienu tilta pusi, jo otrai būs nepieciešami pamatīgāki remontdarbi," piebilda Kononova.