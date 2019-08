Kaimiņi sūdzas par neizturamu smaku; piekrāmētā dzīvoklī atrod nobadinātus kaķus

Nedēļas sākumā Rīgas pašvaldības policija saņēmusi informāciju no kādas iedzīvotājas, kura pastāstīja par ieilgušu problēmu ar vienu no kaimiņiem. Pie viņas kā pie mājas vecākās vērsušies vairāki iedzīvotāji, kuri sūdzējušies par neizturamu smaku. Norādītajā dzīvoklī, no kura nāk smaka, pastāvīgi neviens neuzturoties, taču tajā mitinoties vairāki bezpalīdzīgā stāvoklī atstāti kaķi, portāls "Delfi" uzzināja pašvaldības policijā.

Apstākļu noskaidrošanai uz notikuma vietu nosūtīta tuvākā Rīgas pašvaldības policijas Zemgales pārvaldes ekipāža. Likumsargi notikuma vietā ilgstoši klauvēja pie durvīm, taču tās neviens neatvēra. Mājoklis atradās pirmajā stāvā, tāpēc caur logiem varēja saskatīt ar mantām aizkrautas telpas. Iekštelpu palodzes bija noķēzītas ar dzīvnieku izkārnījumiem.

Izsaucēja pastāstīja, ka pēdējo reizi dzīvokļa saimnieci redzējusi pirms mēneša. Pēc kaimiņu sūdzībām mājas vecākā vairākas reizes zvanīju kaķu saimniecei, taču neviens uz telefona zvaniem neesot atbildējis. Augšējā stāva kaimiņiem neizturamās smakas dēļ pat nācies pārvākties, savukārt citi sūdzējās par žurkām, kuras izplatījušās ēkā šī dzīvokļa nekārtības dēļ. Sarunas laikā pie likumsargiem pienāca arī kāds kungs, kurš kaimiņieni teicās redzējis pirms nedēļas.

Aizdomās, ka bezpalīdzīgā stāvoklī varētu atrasties ne vien mājdzīvnieki, bet arī pati kundze, durvju atvēršanai izsaukti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki.

Pēc durvju atlaušanas secināts, ka dzīvoklī var iekļūt tikai milzu grūtībām. No telpas uz telpu varēja pārvietoties tikai pa šaurām taciņām. Vienā no stūriem bija noliktas kaķu kastītes, kas ilgstoši nebija tīrītas. Gan to apkārtnē, gan arī uz grīdas brīvajām daļām bija fekālijas. Apskatot mājokli, īpašniece netika atrasta.

Ņemot vērā, ka gar glābēju kājām paskrēja pāris kaķu, izsaukti dzīvnieku patversmes "Ulubele" darbinieki, kuri ar speciāliem slazdu būriem noķēra divus kaķus. Abi mājdzīvnieki izskatījās gan novārguši, gan arī slimi.

Kaķi nogādāti patversmē līdz turpmākajam lēmumam, savukārt par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem uzsākta administratīvā pārkāpuma lieta. Vienlaikus tuvākajā laikā informācija par notikušo tiks nodota arī Rīgas sociālajam dienestam.

Likumsargiem izdevās tās pašas dienas vakarā sazināties ar dzīvnieku īpašnieci, kura paskaidroja, ka attiecīgajā dzīvoklī nemaz nedzīvojot, bet gan laiku pa laikam apraugot tajā mītošos kaķus.