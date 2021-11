KNAB bijušajam Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktoram Aļeksejenko piemērojis divus sodus

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) piemērojis divus administratīvos sodus no amata atbrīvotajam Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktoram Anatolijam Aļeksejenko, liecina informācija KNAB mājaslapā.

Aļeksejenko piemērots 140 eiro sods, jo veica valsts amatpersonas amata funkcijas interešu konflikta situācijā. Viņš būdams departamenta direktors, 2016. gada jūlijā un 2020. gada jūnijā noslēdzis darba līgumu ar savu bijušo radinieci. Sodu viņš samaksājis oktobrī.

Tāpat Aļeksejenko piemērots 70 eiro sods, jo viņš 2020. gada 16.oktobrī izdodot rīkojumu par naudas balvas 210 eiro apmērā piešķiršanu sava radinieka laulātajai, veica valsts amatpersonas amata funkcijas interešu konflikta situācijā. Šis sods samaksāts septembrī.

Jau ziņots, ka Rīgas dome 28. aprīlī atbalstīja Aļeksejenko atbrīvošanu no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora amata.

Aļeksejenko bija paredzēts atbrīvot no departamenta direktora amata, ja saistībā ar vienu no Rīgas pašvaldības iesniegtajiem prasības pieteikumiem tiesa pieņems spriedumu par darba līguma izbeigšanu. Attiecīgajam spriedumam, lai amatpersonu atbrīvotu no amata, ir arī jāstājas spēkā.

Pret Aļeksejenko bija sāktas divas disciplinārlietas. Pirmā lieta bija par ilgstošu interešu konfliktu, kurā viņš atradies, pieņemot lēmumus par savu bērnu māti. Tostarp pieņemtie lēmumi ir saistīti ar atalgojumu un prēmēšanu. Turklāt Aļeksejenko neesot veicis darbības, lai šo interešu konfliktu novērstu.

Otrā lieta bija saistīta ar Aļeksejenko bijušo sievu, kura tikusi algota departamentā. Šajā lietā esot saskatāmas fiktīvas nodarbinātības pazīmes. Ņemot vērā, ka šī lieta tiek izmeklēta, lai noskaidrotu visus apstākļus, Aļeksejenko atstādināts no amata, lai netraucētu informācijas iegūšanai.

Ņemot vērā, ka Aļeksejenko atbrīvošanai no amata nepiekrīt arodbiedrība, Rīgas dome vērsusies tiesā.