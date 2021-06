KNAB izbeidzis kriminālprocesu par Ventspils pašvaldības policijas iegādāto 'Audi A8'

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izbeidzis kriminālprocesu par iespējamām nelikumībām saistībā ar Ventspils pašvaldības policijas iegādāto automašīnu "Audi A8", noskaidroja portāls "Delfi".

Ģenerālprokuratūras izplatītajā paziņojumā norādīts, ka šī gada 24. maijā minēto kriminālprocesu KNAB izbeidza, konstatējot, ka policijas amatpersonu rīcībā nav noziedzīga nodarījuma sastāva, pēc Krimināllikuma panta, kas paredz atbildību par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas izraisījusi smagas sekas.

Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras prokurors pārbaudot minēto lēmumu un kriminālprocesa materiālus, atzina, ka lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu ir likumīgs un pamatots, vienlaikus no kriminālprocesa materiāliem redzams, ka Pašvaldības policija pieļāvusi nelikumīgu darbību transporta līdzekļu izmantošanā.

Izmeklējot kriminālprocesu, iegūti pierādījumi faktiem, ka atsevišķos gadījumos Pašvaldības policijas transportlīdzekļi nodoti Ventspils pilsētas domes amatpersonām personīgi, kas neatbilst noteiktajai kārtībai un uzskatāms par pārkāpumu, jo atbildīgā Pašvaldības policijas amatpersona – autovadītājs nevar īstenot kontroli pār viņa atbildībā nodotu materiālo vērtību – Pašvaldības policijai piederošu automašīnu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī nolūkā pārtraukt nelikumīgu darbību un nepieļaut pārkāpumu izdarīšanu turpmāk, vadoties no Prokuratūras likuma 20. panta prokurors iesniedza rakstveida iesniegumu Ventspils pilsētas Pašvaldības policijai, ar kuru uzdots pārtraukt iesniegumā minētās nelikumīgās darbības un nepieļaut to izdarīšanu turpmāk, kā arī nodrošināt efektīvu kontroli pār Pašvaldības policijas mantu, tostarp transportlīdzekļiem, nepieļaujot to nodošanu personām, kas nav Pašvaldības policijas amatpersonas.

Jau vēstīts, ka KNAB Ventspils pašvaldības policiju "apciemoja" šī gada 24. februārī. KNAB tolaik norāda, ka iespējamā noziedzīgā nodarījuma rezultātā pašvaldībai varētu būt nodarīts vismaz 50 000 eiro mantisks kaitējums.