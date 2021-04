Likumsargi Kuldīgā noskaidro iespējamo kūlas dedzinātāju; vīrietis vainu nenoliedz

Nedēļas nogalē Valsts policija (VP) saņēma informāciju par to, ka Kuldīgā ir degusi kūla. Ierodoties norādītajā vietā, likumsargi sastapa iedzīvotājus un noskaidroja vīrieti, kurš, iespējams, ir aizdedzinājis pērno zāli, portālu "Delfi" informēja VP pārstāve Madara Šeršņova.

Sestdien, 17. aprīlī, policisti saņēma informāciju par to, ka Kuldīgā, Sakņu ielā ir aizdedzināta kūla. Likumsargi ieradās adresē un noskaidroja, ka tuvumā esošajā mājā bija ciemojies kāds vīrietis, un mājas iedzīvotāji tieši pēc vīrieša aiziešanas konstatēja, ka Sakņu un Atpūtas ielu krustojumā ir aizdedzināta kūla, ko mājinieki pašu spēkiem nodzēsuši. Valsts policijas amatpersonas pieņēma paskaidrojumu no iedzīvotājiem un arī no vīrieša, kurš tiek turēts aizdomās par kūlas dedzināšanu. Vīrietis pats nenoliedz, ka pērno zāli būtu dedzinājis.

VP un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vērš uzmanību, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un bīstama. Lai gan cilvēkiem liekas, ka viņi spēs kontrolēt situāciju, vēja un citu apstākļu ietekmē uguns liesmas nav iespējams kontrolēt, tās izplatās lielā ātrumā, sadedzinot visu, ko sastop savā ceļā, atgādina likumsargi, uzsverot, ka, palielinoties sausumam, kūlas ugunsgrēku platības kļūst arvien lielākas un sausās zāles dedzināšanas rezultātā arī aizdegas jaunaudzes un meži. Tāpat VP atgādina, ka saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu, par kūlas dedzināšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 280 līdz 700 eiro.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa amatpersonas ir noskaidrojušas notikušo un iespējamo vainīgo personu. Šobrīd materiāls ir nosūtīts izskatīšanai Kuldīgas novada domes administratīvajai komisijai.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka pagājušajā nedēļas nogalē kopumā dzēsti 235 kūlas ugunsgrēki. Šogad valstī kopumā dzēsti jau 825 kūlas ugunsgrēki.