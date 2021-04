Mainot riepu no mašīnas salona nozog naudu, policija brīdina vadītājus būt piesardzīgiem

Ceturtdien, 8. aprīlī, Cēsīs reģistrēts gadījums, kad riepas maiņas laikā no kravas automašīnas salona nozagta skaidra nauda, portālu "Delfi" informēja Valsts policijas (VP) pārstāve Zane Vaskāne.

8. aprīlī ap pulksten 18:30 VP tika saņemta informācija par to, ka Cēsīs, Poruka ielā no automašīnas salona nozagti vairāk nekā 300 eiro. Tika noskaidrots, ka cietušais vīrietis stāvlaukumā pamanījis, ka viņa automašīnai ir bojāta riepa. Kamēr vadītājs manīja riepu, no automašīnas salona, kur atradās naudas maks, tika nozagta nauda. Policijā sākts kriminālprocess par zādzību no automašīnas. Izmeklēšana turpinās.

Likumsargi aicina automašīnu īpašniekiem pievērst uzmanību savu spēkratu drošībai, neatstāt tā salonā atslēgas, transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus vai vērtīgas mantas. Redzamā vietā atstātas personiskās mantas kalpo kā stimuls garnadzim iekļūt transportlīdzeklī, izsitot auto stiklu vai kādā citā veidā to bojājot. Tāpat iedzīvotāji ir aicināti nezaudēt modrību un neatstāt savu īpašumu viegli pieejamu garnadžiem.