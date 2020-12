Naktsklubā 'Violet' atkal konstatēta nelikumīga ballīte; uzsākti 42 administratīvie procesi

Naktī uz 19. decembri Valsts policija (VP) veica atkārtotu pārbaudi naktsklubā "Violet", kurā tika konstatēti vairāki būtiski pārkāpumi saistībā ar epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu, kā arī neatļautu kluba darbošanos. Kopumā uzsākti 42 administratīvā pārkāpuma procesi, portālu "Delfi" informēja VP.

Klubā "Violet" aizvien tika izmantota konspirācija – uz ieejas durvīm bija atzīme par to, ka naktsklubs nedarbojas, taču apmeklētāji pēc iepriekšējas atlases tika ielaisti no kluba pagalma ieejas puses, durvis bija aizslēgtas un apsardzes darbinieki rūpīgi kontrolēja viesus, kā arī pie ieejas bija uzstādītas video kameras, lai varētu kontrolēt uz ielas notiekošo. Pēc pierādījumu iegūšanas, ka naktsklubs turpina savu darbību, neatliekamības kārtībā no prokurora tika saņemts akcepts veikt izklaides vietas apskati, skaidroja policijā.

Likumsargi jau iepriekš šajā klubā ir konstatējuši pārkāpumus.

Saistībā ar kluba "Violet" darbību kopumā tika uzsākti 42 administratīvā pārkāpuma procesi – astoņi no tiem pret kluba vadītājiem, 34 administratīvā pārkāpuma procesi pret kluba apmeklētājiem. Policija atgādina, ka par valstī noteikto ierobežojumu klaju neievērošanu paredzēts sods privātpersonām līdz 2000 eiro, bet juridiskām personām līdz pat 5000 eiro.

Šobrīd, kad situācija ar Covid-19 izplatību Latvijā joprojām ir smaga, Valsts policija atkārtoti aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un rūpēties ne tikai par savu, bet arī apkārtējo veselību un dzīvību. Arī gaidāmajos svētkos jābūt atbildīgam un jāizvairās no pulcēšanās, svētkos pavadot droši – tikai savas mājsaimniecības lokā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus, lai slimības izplatība mazinātos.

Kopš ārkārtējās situācijas sākuma par elektroniskās anketas neaizpildīšanu informācijas sistēmā covidpass.lv uzsākti 938 administratīvā pārkāpuma procesi.

Savukārt par mutes un deguna aizsega nelietošanu policija ir uzsākusi 751 administratīvā pārkāpuma procesu. Tāpat uzsākti 140 procesi par pašizolācijas neievērošanu, 774 administratīvā pārkāpuma procesi uzsākti par piedalīšanos privātā pasākumā, 26 procesi – par Ministru kabineta rīkojuma pārkāpšanu piedaloties sapulcēs, piketos, gājienos un publiskos pasākumos, un 138 procesi par citiem gadījumiem, piemēram, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu uz vietas, neatļautu preču tirdzniecību brīvdienās. Tāpat, veicot preventīvas pārbaudes, tiek izteikti preventīvi norādījumi.