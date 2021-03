Nedēļas nogalē ugunsgrēkos bojā gājuši trīs cilvēki

Aizvadītajā nedēļas nogalē no 12. marta līdz 15. martam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) steidzis uz 110 izsaukumiem, no kuriem 33 bijuši uz ugunsgrēku dzēšanu, 51 uz glābšanas darbiem, bet 26 izsaukumi bijuši maldinājumi. Ugunsgrēkos bojā gājuši trīs cilvēki, portāls "Delfi" uzzināja dienestā.

Naktī uz pirmdienu pulksten 1.01 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu Olaines novadā, kur ugunsgrēks bija izcēlies dārza mājās. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg divas dārza mājas kopumā 40 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā viens cilvēks, bet viens cilvēks no ēkas bija evakuējies saviem spēkiem. Pulksten 4.40 ugunsgrēks tika likvidēts.

Svētdien pulksten 19.40 VUGD steidzās uz izsaukumu Daugavpilī, kur piecstāvu dzīvojamās mājas trešajā stāvā dega gāzes plīts un loga palodze viena kvadrātmetra platībā. Ugunsnelaimē gāja bojā viens cilvēks, bet vēl viens cilvēks bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Ugunsgrēks tika likvidēts pirms VUGD ierašanās.

Pulksten 17.47 tika saņemts izsaukums Jelgavā, kur trīsstāvu dzīvojamās ēkas trešajā stāvā dega sadzīves mantas 20 kvadrātmetru platībā. No piedūmotās ēkas tika izglābti divi cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem, bet pieci cilvēki no ēkas bija evakuējušies saviem spēkiem. Pulksten 18.54 ugunsgrēks tika likvidēts.

Pulksten 9.15 tika saņemts izsaukums Krāslavas novadā, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 120 kvadrātmetru platībā. Ugunsnelaimē gāja bojā viens cilvēks. Pulksten 13.55 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

VUGD atgādina, ievērojiet piesardzību kurinot krāsnis! Parūpējieties, lai malka un citi degtspējīgi priekšmeti atrastos drošā attālumā no krāsns.

Savukārt piektdien pulksten 15.51 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas trešajā stāvā dega sadzīves mantas un starpstāvu pārsegums kopumā 40 kvadrātmetru platībā. No piedūmotās ēkas tika evakuēti 14 cilvēki. Pulksten 20.58 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.