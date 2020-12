Otrdien ugunsgrēkos Rīgā cietuši divi cilvēki

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 15. decembra pulksten 6.30 līdz 16. decembra pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 26 izsaukumus – 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 11 uz glābšanas darbiem, bet trīs izsaukumi bija maldinājumi, portāls "Delfi" uzzināja dienestā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vakar pulksten 18.26 tika saņemts izsaukums Rīgā, kur divstāvu dzīvojamās koka ēkas pirmajā stāvā dega starpsiena trīs kvadrātmetru platībā. Viens cietušais tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Pulksten 19.35 ugunsgrēks tika likvidēts.

Savukārt pulksten 22.15 ugunsdzēsēji glābēji devās uz izsaukumu citviet Rīgā, kur trīsstāvu dzīvojamās ēkas pirmā stāva logā bija redzamas liesmas. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrojās, ka deg sadzīves mantas 15 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās 32 cilvēki, bet vēl trīs evakuēja ugunsdzēsēji glābēji. Izmantojot glābšanas maskas, no ēkas tika izvesti divi cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Pulksten 01.20 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Bieži ugunsnelaimes izcelšanās saistāma ar cilvēku neapdomību, piemēram, neuzmanīgu smēķēšanu telpās, apkures ierīču nepareizu ekspluatāciju vai neapdomīgu sveču dedzināšanu. VUGD atgādina: lai pasargātu savu dzīvību un īpašumu, nepieciešams uzstādīt savos mājokļos dūmu detektorus, kas ar spalgu skaņas signālu laikus brīdinās, ka telpā ir izveidojies sadūmojums.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kur dega divstāvu dzīvojamās ēkas starpstāvu pārsegums, vieglā automašīna, sadzīves mantas, veļas mašīna, elektrības rozete, atkritumi, puķu pods kāpņu telpā un kāda dzīvokļa ārdurvis.