Par alkohola zādzību veikalā Cēsīs aiztur trīs garnadžus

Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Cēsīs naktī no svētdienas uz pirmdienu tumsas aizsegā tika pastrādāta alkohola zādzība kādā no pilsētas tirdzniecības vietām, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

Policija aizdomās par šī nozieguma pastrādāšanu aizturējusi trīs vīriešus, kuri jau iepriekš nonākuši policijas redzeslokā.

Šā gada 26. janvārī pulksten 23.54 Valsts policijā tika saņemta informācija, ka, izsitot durvju stiklu, iekļūts kādā tirdzniecības vietā un nozagts alkohols.

Veicot operatīvos meklēšanas pasākumus, Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa Kriminālpolicijas amatpersonas aizdomās par minēto zādzību aizturēja 1987., 1992. un 1980. gadā dzimušus vīriešus, kuri jau iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā.

Par minēto noziedzīgo nodarījumu policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas, proti, par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot telpā.

Atbildība, kas paredzēta minētā panta sankcijā, nosaka sodu – brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.