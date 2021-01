Par fiktīvu nodarbināšanu Rīgas domes kapitālsabiedrībā KNAB rosina apsūdzēt trīs personas

Otrdien, 26. janvārī, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nosūtīja krimināllietas materiālus Ģenerālprokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai attiecībā pret divām fiziskām personām par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un vienu fizisku personu par krāpšanas atbalstīšanu, portālu "Delfi" informēja KNAB.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

KNAB kriminālprocesu uzsāka 2021. gada 25. janvārī, izdalot to no citas lietvedībā esošas krimināllietas. Iespējamie noziedzīgie nodarījumi kvalificēti pēc Krimināllikuma 177. panta trešās daļas un 20. panta ceturtās daļas, tas ir, par iespējamu krāpšanu un tās atbalstīšanu.

Pirmstiesas izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka divas no noziedzīgajos nodarījumos iesaistītajām personām, iespējams, fiktīvi nodarbinātas Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībā, un no tās prettiesiski izkrāpušas finanšu līdzekļus lielos apmēros. Savukārt trešā persona, iespējams, būdama informēta par abu iepriekšminēto personu fiktīvo nodarbinātību, to slēpa un atbalstīja. Publiskas personas institūcijai noziedzīgo darbību rezultātā nodarīti zaudējumi 246 767,70 eiro apmērā.

KNAB, nosūtot krimināllietas materiālus Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļai, noslēdz attiecīgo pirmstiesas izmeklēšanu. Turpmāk prokuratūrai kā procesa virzītājam jālemj par krimināllietas virzību.