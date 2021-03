Patēvu lūdz tiesāt par netiklām darbībām pret mazgadīgajām pameitām

Šā gada februārī Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore tiesai nodevusi krimināllietu, kurā apsūdzēts kāds vīrietis par netiklu darbību veikšanu un izvarošanu, pielietojot vardarbību pret savām pameitām, portāls "Delfi" uzzināja prokuratūrā.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai apsūdzētais laika posmā no 2005. līdz 2013. gadam, dzīvojot kopīgā saimniecībā ar savas dzīvesbiedres mazgadīgo, vēlāk nepilngadīgo, meitu, izmantojot to, ka atradās divatā ar viņu un neviens netraucēja viņa prettiesisko darbību veikšanu, kā arī izmantojot cietušās uzticēšanos viņam kā ģimenes loceklim, savu autoritāti un cietušās nespēju pilnā mērā izprast ar viņu veikto darbību dziļāku mērķi un nozīmi, kā arī izmantojot cietušās nespēju pretoties viņa veiktajām darbībām nenobriedušās personības un viņa fiziskā pārspēka dēļ, pret cietušās gribu veica netiklas darbības un dzimumaktus.

Tādējādi apsūdzētais, lietojot vardarbību un izmantojot cietušās bezpalīdzības stāvokli, ar veiktajām darbībām apdraudēja viņas dzimumneaizskaramību, traucējot cietušās garīgo attīstību un pareizas izpratnes par tikumību veidošanos, nodarot viņai fiziskas un emocionālas ciešanas, kā arī ar savām darbībām radīja cietušajai psiholoģiska rakstura smagas sekas, kas pielīdzināms psihiskās veselības traucējumam.

Šādas pašas darbības apsūdzētais veica arī ar savas dzīvesbiedres otru nepilngadīgo meitu laika posmā no 2005. līdz 2006. gadam.

Bez tam apsūdzētais vīrietis 2007. gada martā uzņēma savā automašīnā kādu sievieti, kura tajā brīdī "stopēja" automašīnas, un, pielietojot vardarbību un draudus, izvaroja viņu, apmierinot savas dzimumtieksmes pretdabiskā veidā.

Prokurore apsūdzēto vīrieti pie kriminālatbildības saukusi pēc Krimināllikuma 162. panta pirmās un otrās daļas, 159. panta pirmās, otrās un trešās daļas, 174. panta pirmās daļas, 132. panta pirmās daļas un 160. panta pirmās daļas.

Likums par 16 gadu vecumu nesasniegušas vai bezpalīdzības stāvoklī esošas personas pavešanu netiklībā kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu, bet ja šis nodarījums izraisījis smagas sekas vai ja tas izdarīts ar mazgadīgo, tad likums kā sodu vainīgajam paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem.

Krimināllikuma 159. pants par dzimumaktu, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai par dzimumaktu pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo (izvarošana), kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku no četriem līdz 10 gadiem, par nepilngadīgā izvarošanu kā sodu paredzēts piemērot mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem, bet par tādas personas izvarošanu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu kā sodu paredzēts piemērot mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no 10 līdz 20 gadiem.

Krimināllikuma 132. pants kā sodu par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu kā sodu paredz piemērot īslaicīgu brīvības atņemšanu vai piespiedu darbu, bet šī likuma 160. pants par seksuāla rakstura darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem.

Lieta izskatīšanai nodota Vidzemes rajona tiesai.

Prokuratūrā norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.