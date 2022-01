Pēc 10 gadu tiesāšanās par izvairīšanos no 0,32 miljonu eiro nodokļiem piespriež cietumsodu

Pēc aptuveni desmit gadus ilga tiesas procesa tiesa kādai personai piespriedusi divu gadu cietumsodu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas 325 745 eiro apmērā.

2012. gada augustā Zemgales rajona tiesai tika nosūtīta krimināllieta vienas personas apsūdzībā par to, ka viņa no 2010. gada janvāra līdz 2012. gada februārim izvairījās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, nodarot valstij zaudējumu 325 745 eiro apmērā, skaidroja prokuratūrā.

2019. gada februārī Zemgales rajona tiesa nolēma viņu sodīt ar brīvības atņemšanu uz trīs gadiem, tomēr brīvības atņemšanas sods apsūdzētajam noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz pieciem gadiem.

Par minēto spriedumu prokuratūra iesniedza protestu daļā par soda noteikšanu.

2020. gada martā Zemgales apgabaltiesa atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu. Par šo tiesas lēmumu prokuratūra iesniedza kasācijas protestu.

2021. gada novembrī Augstākā tiesa atcēla minēto Zemgales apgabaltiesas lēmumu daļā par apsūdzētajam noteikto sodu un šajā daļā nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai Zemgales apgabaltiesai.

Šogad 21. janvārī Zemgales apgabaltiesa atcēla pirmās instances tiesas spriedumu daļā par apsūdzētajam noteikto sodu un nolēma apsūdzētajam piemērot brīvības atņemšanu uz diviem gadiem, atņemot tiesības dibināt un būt par zemnieku saimniecības īpašnieku – uz diviem gadiem. Pārējā daļā Zemgales rajona tiesas spriedums tika atstāts negrozīts.

Minētais spriedums vēl nav stājies spēkā un to iespējams pārsūdzēt kasācijas kārtībā.