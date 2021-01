Pēc Viņķeles iesnieguma par neslavas celšanu sākts kriminālprocess pret uzņēmēju Babri

Valsts policija pēc bijušās veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) iesnieguma par neslavas celšanu sākusi kriminālprocesu pret AS "Brīvais vilnis" valdes priekšsēdētāju, bijušo Satversmes aizsardzības biroja darbinieku Arnoldu Babri.

Sociālajos tīklos biedrības "Sabiedriskie Satversmes Sargi" 8. janvārī izplatītajā video, kurā SIA "Memory Water" dibinātājs Jānis Pļaviņš aicināja cilvēkus aizvadītajā sestdienā doties "miermīlīgā braucienā" uz Daugavpili, lai demonstrētu attieksmi pret Covid-19 ierobežojumiem un "obligāto vakcinēšanos." Šajā pašā videouzrunā Babris norādīja, ka brauciens tiek apvienots ar "bēru procesiju, jo ir pirmais aizgājējs – Viņķele politiskais līķis, tāpēc savā prātā pavadīsim pirmo politisko Covid-19 upuri."

Firmas.lv informācija liecina, ka pagājušā gada vasarā reģistrētajā biedrībā darbojas arī Roberts Klimovičs, Māris Bērziņš, Sergejs Buivids, Aivis Krimskis un Maiga Estere Simsone.

Valsts policijas preses pārstāve Gita Gžibovska apstiprināja, ka sestdien par spīti smagajai epidemioloģiskajai situācijai un drošības noteikumiem, atsevišķas personas jau atkārtoti devās organizētā braucienā ar automašīnām uz Daugavpili.

Pārbaudēs konstatēts, ka daudzi no viņiem pārkāpj ārkārtējās situācijas ierobežojumus, braucot automašīnās kopā ar personām, kas nav no vienas mājsaimniecības. Tāpat konstatēts, ka četras personas, kuras nesen atgriezušās no ārvalstīm ar augstu Covid-19 saslimstības rādītāju, pulcējas, neievēro pašizolāciju.

Saskarsmē ar policistiem dažas personas bija agresīvi noskaņotas, apzināti, ļaunprātīgi nepakļāvās policistu likumīgajām prasībām, lai gan vairākkārtīgi tika brīdinātas, lai pārtrauc likumpārkāpumus, kā arī slēpa identitāti, tāpēc dažas nācās nogādāt iecirknī apstākļu noskaidrošanai.

Policija sākusi vairākus administratīvos procesus. Personām par apzinātiem likumpārkāpumiem jau ir piemēroti bargi sodi 500, 700, 900, 1000, kā arī 1500 eiro apmērā.

Tāpat pēc kādas personas iesnieguma sākts kriminālprocess par neslavas celšanu. Kriminālprocesa ietvaros tika izņemti lietiskie pierādījumi, tostarp vieglās automašīnas piekabe, kā arī divi krēsli un muca ar uzrakstu. Kriminālprocess sākts pēc Viņķeles iesnieguma un lieta ierosināta pret Babri. Uz mucas bija uzraksts "Viņķeles miskaste".

Par šādu nodarījumu var piemērot piespiedu darbu vai naudas sodu.

Jau ziņots, ka līdzīgs brauciens tika rīkots pērn 26. decembrī uz Liepāju.

Tiešraidē no brauciena un sapulces bija redzams, ka starp pasākuma rīkotājiem un dalībniekiem bija SIA "Memory Water" dibinātājs Jānis Pļaviņš un Babris. Viņi abi jau iepriekš piedalījušies un aicinājuši piedalīties pasākumos, kuros pausta neapmierinātība ar ieviestajiem drošības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Saistībā ar minēto braucienu policija sāka vairākus administratīvā pārkāpuma procesus.