Pērn KNAB visvairāk kriminālprocesus sāka par nelikumībām valsts un pašvaldības iestādēs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2021. gadā uzsāka 39 kriminālprocesus, no kuriem 22 bija par prettiesisku rīcību valsts un pašvaldību institūciju darbībā, liecina biroja gada pārskatā publicētā informācija.

15 no visiem uzsāktajiem kriminālprocesiem sākti pēc operatīvo darbību pārvaldes sniegtās operatīvās informācijas, trīs pēc personas iesnieguma, četri izdalīti no lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem un pārējie no citiem informācijas avotiem. Tāpat pagājušajā gadā birojs izbeidzis 23 kriminālprocesus.

KNAB novērojis, ka pērn saglabājusies iepriekšējos gados novērota tendence, ka visvairāk kriminālprocesu KNAB ierosina saistībā ar prettiesisku rīcību valsts un pašvaldību institūciju darbībā.

Tāpat desmit kriminālprocesi uzsākti finanšu sektorā, trīs publiskajos iepirkumos, divi saistībā ar vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību, kā arī viens par noziegumu pret jurisdikciju un viens par tiesībaizsardzības institūciju darbību.

KNAB secina, ka pēdējos gados saglabājušies augsti riski saistībā ar valsts amatpersonu prettiesisku rīcību ar publiskas personas mantu vai finanšu līdzekļiem.

19% no uzsāktajiem kriminālprocesiem notikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. 14% gadījumu bijusi kukuļdošana. 10% no sāktajiem kriminālprocesiem sākti par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā, un tik pat par dienesta viltojumu.