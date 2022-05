Piektdien vīrietis nodarīja miesas bojājumus personai ar Ukrainas karogu; VP aiztur vainīgo

Piektdien, 20. maijā, Rīgā, netālu no Sakuras dārza kāds vīrietis izkāpa no savas automašīnas, nodarīja miesas bojājumus personai ar Ukrainas karogu, pēc kā aizbrauca no notikuma vietas. Valsts policija par notikušo uzsāka kriminālprocesu un personas meklēšanu. Naktī vīrietis tika atrasts un aizturēts, portālam "Delfi" pavēstīja VP.

Par šo notikumu policija nesniedza plašāku informāciju piektdien, lai netiktu traucēt notikušā izmeklēšana.

Pēc piektdienas gājiena ap pulksten 20 netālu no pasākuma vietas, Eduarda Smiļģa ielā, tika fiksēts kāds incidents, kad "BMW" markas automašīnas vadītājs, izkāpa no sava transportlīdzekļa un nodarīja miesas bojājumus kādam 2003. gadā dzimušam jaunietim, kuram uz pleciem bija uzlikts Ukrainas karogs. Pēc notikušā "BMW" vadītājs aizbrauca no notikuma vietas Bāriņu ielas virzienā.

VP uzsāka kriminālprocesu, kā arī operatīvās un izmeklēšanas darbības, kuru laikā noskaidroja iespējamo vainīgo personu un tās automašīnu.

Policija atrada minēto automašīnu kādas privātmājas pagalmā, taču tai bija nomainītas valsts reģistrācijas numurzīmes, lai iespējamā vainīgā persona slēptu savu atrašanās vietu.

Ap pulksten 02. VP Rīgas Zemgales iecirkņa likumsargi kopā ar VP Rīgas reģiona pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona darbiniekiem aizturēja meklēto personu – 1984. gadā dzimušu vīrieti, kurš bija slēpies savā dzīves vietā bēniņos aiz skursteņa.

Vīrietis tika aizturēts un šobrīd atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā. Tuvākajā laikā tiks lemts par drošības līdzekļa piemērošanu. Persona jau iepriekš ir nonākusi policijas redzes lokā.

Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta 2. daļas, proti par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam. Par šādu likumpārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Saskaņā ar Krimināllikuma 48. panta 14. daļu, izmeklēšanas procesā tiks vērtēti atbildību pastiprinošie apstākļi, vai noziedzīgais nodarījums nav saistīts ar nacionālo, etnisko vai sociālo naidu.