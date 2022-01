Pirmdien no nelikumīgas Baltkrievijas–Latvijas robežas šķērsošanas atturēti 38 cilvēki

Pirmdien, 24. janvārī, robežsargi novērsuši 38 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas–Latvijas valsts robežu, portālam "Delfi" pavēstīja robežsardzes pārstāve Dana Kokoreviča.

Kopš 2021. gada 10. augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 5173 cilvēki.

Par nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu aizvadītajā diennaktī aizturēts viens cilvēks. Šim cilvēkam humānu apsvērumu dēļ netika liegta valsts robežas šķērsošana.

Kopš ārkārtējās situācijas ieviešanas humānu apsvērumu dēļ nav liegta valsts robežas šķērsošana 110 cilvēkiem, savukārt kopumā pērn un šogad aizturēti 462 valsts robežu nelikumīgi šķērsojuši trešo valstu pilsoņi.

Portāls "Delfi" jau rakstīja, ka aizvadītajā nedēļas nogalē, laikā no 21. līdz 23. janvārim, no nelikumīgas Baltkrievijas–Latvijas robežas šķērsošanas atturēti 185 cilvēki.

Jau vēstīts, ka Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novadā, kā arī Daugavpilī ir izsludināta ārkārtējā situācija. Ministru kabinets vasarā lēma to izsludināt no 11. augusta līdz 10. novembrim, bet vēlāk nolēma to pagarināt līdz 10. februārim.