Policija aizturējusi telefonkrāpnieku – viltus bankas darbinieku

Šā gada aprīlī Valsts policijas (VP) Kibernoziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas aizdomās par krāpšanām aizturēja kādu vīrieti, kurš, uzdodoties par AS "Citadele banka" darbinieku, piedāvāja upuriem darbu tajā, portāls "Delfi" uzzināja VP.

Kratīšanu laikā policisti atsavināja gan lielu daudzumu priekšapmaksas SIM kartes, gan ierīces balss izmainīšanai. Viltvārdis bija solījis darbu bankā, darba iegūšanai izdomājot dažādus priekšnosacījumus, un tādējādi izvilinot bankas kontu piekļuves datus. Krāpniecisko darbību rezultātā iedzīvotājiem tika nodarīti mantiskie zaudējumi kopumā vairāk nekā 16 000 eiro apmērā. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess un turpinās izmeklēšana. Aizdomās turētajam vīrietim ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.

Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 3. nodaļā (Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa) tiek izmeklēts kriminālprocess, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā, 193.1 panta pirmajā un otrajā daļā paredzētām noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm. Proti, par krāpšanu un datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošanu, izplatīšanu, izmantošanu un glabāšanu nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem

Kriminālprocess tika uzsākts pagājušā gada augustā, par. to, iedzīvotāji saņēma telefona zvanus no personas, kura uzdevās par AS "Citadele banka" darbinieku, mēģināja iegūt no AS "Citadele banka" klientiem tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus un finanšu instrumentus.

Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka līdzīgi krāpnieciski zvani tika veikti no dažādiem tālruņu numuriem, izmantojot anonīmas priekšapmaksas SIM kartes. Un šo krāpniecisko zvanu rezultātā fiziskām un juridiskām personām tika nodarīti mantiskie zaudējumi vismaz 16 441,92 eiro apmērā.

Izpētot katru tādu krāpšanas gadījumu atsevišķi, tika noskaidrots, ka krāpnieks darbojās pēc šādas shēmas:

Interneta vietnēs ss.lv, www.reklama.lv un www.mm.lv, sameklēja sludinājumus par darba meklēšanu vai aizdevuma nepieciešamību;

uzdodoties par AS "Citadele banka" darbinieku, zvanīja un piedāvāja darbu bankā, izvirzot dažādus priekšnosacījumus. Piemēram, lūdza sniegt internetbankas datus, atvērt kontu, veikt pārskaitījumu par it kā konta aktivizēšanu, ielādēt failus, kas ieraksta klientu datus u.tml.

pēc tam no personām tika izvilināti piekļuves dati bankas kontiem un nolaupīti kontos esošie finanšu līdzekļi, un/vai izmantojot piekļuves datus bankas kontiem, noformēti kredīti, kas vēlāk tika nolaupīti.

Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa veica virkni operatīvo pasākumu un izmeklēšanas darbību, lai noskaidrotu un aizturētu krāpnieku. Tā rezultātā šī gada aprīlī par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu tika aizturēta viena persona.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka persona šādus noziedzīgus nodarījumus izdarījusi kopš 2020. gada aprīļa un iegūtais pierādījumu kopums deva pamatu atzīt personu par aizdomās turēto un pārtraukt noziedzīgo nodarījumu. Personai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Izmeklēšana kriminālprocesā šobrīd turpinās.

Valsts policija atgādina, ka krāpnieki uzdarbojas viļņveidīgi un izmanto dažādas metodes, tāpēc jābūt piesardzīgiem komunicējot pa telefonu ar svešiem cilvēkiem.