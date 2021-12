Policija sāk pārbaudi par iespējamo mākslas kritiķa vardarbību

Valsts policija, reaģējot uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju saistībā ar iespējamo vardarbību partnerattiecībās, pēc savas iniciatīvas sākusi resorisko pārbaudi, lai noskaidrotu apstākļus, telefonsarunā portālam "Delfi" sacīja VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Ilze Jurēvica.

Tāpat VP šādu informāciju izplatīja sociālajos medijos, aicinot personas, kas cietušas no vardarbības jebkurā gadījumā vērsties policijā.

"Delfi" pirmdienas vakarā publicēja rakstu, kurā vairākas sievietes dalījās par pieredzi vardarbīgās attiecībās ar mākslas kritiķi Tomasu Pārupu. Svētdien kā pirmā publiski trauksmi cēla Ģertrūdes ielas teātra producente Kate Gecēviča, viņa "Facebook" publicētam tekstam pievienoja fotogrāfiju, kurā redzami zilumi uz sejas. Pēc Gecēvičas ieraksta "Delfi" sazinājās ar vēl divām vīrieša bijušajām draudzenēm, kas apliecināja līdzīgus pieredzes stāstus par vardarbību.

Pārups pēc Gecēvičas ieraksta publicēja savu skaidrojumu, kur pieminētas problēmas ar alkoholu un citas likstas, kas viņu dzīvē skārušas. Ieraksta beigās viņš bijušajai draudzenei arī atvainojas par "incidentiem". "Delfi" uzdeva viņam vairākus precizējošus jautājumus, uz kuriem atbildes aizvien nav sniegtas.

Kā sarunā norādīja Jurēvica, tad pārbaude nav sākta par kādu vienu vai vairākām cietušajām, bet gan tiek apzināti lietas apstākļi, lai nolemtu par tālāko rīcību.

Centra "Marta" vadītāja Iluta Lāce iepriekš "Delfi" uzsvēra, ka vajadzētu kritiski vērtēt komentārus, ka cietušajiem visos gadījumos vienmēr jāprasa, vai ir policijā iesniegts iesniegums. "No cietušā visu laiku prasa veikt kādu darbību: tādu, tādu un tad vēl tādu. Tas, ko mēs Latvijā esam panākuši, ka tiesībsargājošā sistēma var sākt darboties cietušā labā bez viņa paša piekrišanas. Proti, policija var ierosināt kriminālprocesu arī bez cietušā piekrišanas, ja ir ne tikai tā saucamie smagie un vidējie miesas bojājumi, bet arī viegli miesas bojājumi. Policija var veikt arī nošķiršanu bez cietušā iesnieguma. Tas ir tieši apzinoties to, ka vardarbības veicējs ir agresīvs un neprognozējams, viņš var veikt rīcības, kas pēc būtības apdraud cietušā dzīvību. Tieši tāpēc arī katrs, kurš zina un apzinās, ir līdzatbildīgs. Mums nav jāvaino un jāprasa vēl papildus darbības no cietušās personas kļūt vēl labākam, vēl ideālākam, bet jāprasa atbildība no vardarbības veicēja, lai viņš beidzot uzņemas atbildību par to, ko ir izdarījis."