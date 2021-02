Policija turpina saņemt iesniegumus no interneta krāpšanās cietušiem cilvēkiem

Valsts policija (VP) aizvien turpina saņemt iesniegumus no iedzīvotājiem, kuri cietuši no starptautiska rakstura interneta krāpšanām. VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē (ENAP) ir saņemti jau 150 iesniegumi no personām, kurām dažādās interneta tirdzniecības platformās, piemēram, "ss.lv" vai "reklama.lv" izkrāpti vai mēģināts izkrāpt maksājumu karšu datus, krāpniekiem nelikumīgi izmantojot loģistikas uzņēmuma "DPD Latvija" logo, portāls "Delfi" uzzināja VP.

Tāpat saņemts ap 30 iesniegumu par līdzīgām krāpšanām, izmantojot "Omniva Latvija" logo.

Kārtības sargi atzina, ka aizvien novērojama arī telefonkrāpnieku aktivitāte, proti, Latvijas iedzīvotāji turpina saņemt telefona zvanus no personām, kas runā tikai krievu valodā, uzdodas par banku darbiniekiem, cenšas izvilināt internetbankas pieejas datus – lietotāju numurus un paroles, kurus prasa apstiprināt ar attālinātajiem autentifikācijas rīkiem, piemēram, "Smart-ID" PIN kodiem.

Policijā atgādināja, ka tas, ka telefonsarunas laikā uzrādās Latvijas numurs, nenozīmē, ka zvans tiešām ir no Latvijas. Krāpnieki spēj ģenerēt telefonu numurus.

Jau ziņots, ka uzņēmumi "DPD Latvija" un "Omniva" brīdinājuši par jaunu krāpniecības shēmu un krāpniekiem, kas uzņēmumu vārdā mēģina izkrāpt iedzīvotāju norēķinu karšu datus. Uzņēmumos fiksēti vairāki krāpnieciski gadījumi, kad, izmantojot viltus interneta vietni, kas šķietami atgādina uzņēmuma mājaslapu, krāpnieki aicina iedzīvotājus sniegt norēķinu karšu datus par pirkuma starpniecību internetā. Pērnā gada nogalē arī Latvijas Pasta vārdā uzdarbojās krāpnieki – viltus e-pasta vēstulēs uzņēmuma klienti tika aicināti apmaksāt sūtījumu saņemšanu.