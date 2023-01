Pret 5000 eiro drošības naudu no apcietinājuma varētu atbrīvot Pankratovu

Nacionālā naida kurināšanā apsūdzētu bijušo Rīgas domnieku Ruslanu Pankratovu varētu atbrīvot no apcietinājuma apmaiņā pret 5000 eiro lielu drošības naudu, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija.

Jāatgādina, ka Pankratovs tika aizturēts pērn jūlija izskaņā. Viņš tiek turēts aizdomās nacionālā naida un nesaticības izraisīšanā, kā arī par Eiropas Savienības (ES) noteikto sankciju pārkāpšanā. Abi šie panti paredz brīvības atņemšanas sodu, kas nepārsniedz piecus gadus. Attiecīgi tie ir traktējami kā smagi noziegumi. Savukārt Kriminālprocesa likums noteic, ka par smagu noziegumu persona nedrīkst atrasties apcietinājumā ilgāk par 12 mēnešiem, no kuriem pirmstiesas procesā personu atļauts turēt apcietinājumā ne ilgāk par sešiem mēnešiem.

Attiecīgi var secināt, ka, ja vien tiesas process Pankratova lietā nesāksies līdz 1. februārim, viņš tāpat tiks atbrīvots no apcietinājumā.

Kriminālprocess pret Pankratovu tika uzsākts šī gada 29. jūlijā, un izmeklēšanas gaitā Valsts drošības dienests (VDD) ieguva informāciju, kas apliecina, ka viņš vairākos Krievijas agresīvās propagandas mērķiem izmantotajos informācijas resursos nācis klajā ar izteikumiem, kuri provocē naidu un nesaticību pret ukraiņiem un bēgļiem no Ukrainas.

Savukārt pērn 13. decembrī minētais kriminālprocess nosūtīts prokuratūrai.

Izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka Pankratovs ir nodrošinājis saimnieciskos resursus personai, kura ir iekļauta to personu sarakstā, pret kurām ES ir noteikusi sankcijas par Ukrainas teritoriālās vienotības, suverenitātes un neatkarības graušanu.

Ņemot vērā izmeklēšanas gaitā noskaidrotos apstākļos un iegūto pierādījumu kopumu, VDD ir rosinājis prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret minēto pilsoni par tādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, par ko atbildība ir noteikta Krimināllikuma 78. panta otrajā daļā un 84. panta pirmajā daļā.

Krimināllikuma 78. panta otrā daļa kā sodu paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Savukārt šī paša likuma 84. panta pirmā daļa paredz sodu ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka 1969. gadā dzimušais Pankratovs Rīgas domē tika ievēlēts 2009. gadā no partijas "Saskaņas centrs". Savukārt 2013. gadā viņu atkārtoti ievēlēja domē – šoreiz no partiju apvienības "Saskaņas centrs", "Gods kalpot Rīgai" saraksta. 2018. gadā viņš kandidēja 13. Saeimas vēlēšanās no partijas "Par Alternatīvu", taču netika ievēlēts. Gadu vēlāk viņš nesekmīgi centās iekļūt Eiropas parlamentā no "Rīcības partijas" saraksta.

Pankratovs ir vadījis biedrību "Apvienība pret nacismu", kas vairākus gadus rīkojusi pasākumus 16. martā, cenšoties protestēt pret leģionāru gājienu.

No Pankratova "Facebook" profila noprotams, ka viņš nesen ciemojies Maskavā, tostarp apmeklējis prokremliskā medija "Komsomoļskaja pravda" redakciju. Pie šī paša ieraksta viņš komentējis, ka viņam uz pieciem gadiem liegts iebraukt Igaunijā.

Tāpat viņš aktīvi dalījies ar cita aizturētā prokremliskā aktīvista – Vladimira Lindermana – "Facebook" ierakstiem.

"Lursoft" informācija liecina, ka šobrīd viņš ir biedrības "Latvijas krievu pasaule" amatpersona.