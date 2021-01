Prokuratūras apsūdzības nav pierādītas – tiesa attaisno Magoni un Osinovski

Vidzemes rajona tiesa Limbažos attaisnojusi VAS "Latvijas dzelzceļš" bijušo valdes priekšsēdētāju Uģi Magoni un Igaunijas uzņēmēju Oļegu Osinovski, kas apsūdzēti kukuļošanā, portālam "Delfi" apstiprināja Osinovska aizstāve Jeļena Kvjatkovska.

Prokurore abiem bija lūgusi piemērot četrus gadus ilgu cietumsodu.

Spriedumu vēl var pārsūdzēt apgabaltiesā.

Tiesu administrācijā portālam "Delfi" skaidroja, ka šāds lēmums pieņemts, jo tiesa uzskatīja, ka prokuratūras celtās apsūdzības nav pierādītas. Apsūdzības pamatā Magonim bija divu darbību kopums, un tieši, ka viņš saņēmis naudu, lai sekmētu, ka Latvijas dzelzceļa meitas sabiedrība SIA "LDz Ritošā sastāva serviss" iepirktu no Ossinovskim piederošā AS "Skinest Rail" četras dīzeļlokomotīves, un par to, ka viņš tiksies ar Krievijas dzelzceļa prezidentu un panāks labvēlīga lēmuma pieņemšanu Ossinovska interesēs, un tieši, ka Krievijas lokomotīves tiks remontētas Daugavpils rūpnīcā.

Attiecībā uz četru lokomotīvju iepirkuma faktu, tiesa uzskatīja, ka nav pierādīts, ka U.Magonis pats būtu pieņēmis lēmumu par to iepirkšanu vai veicis aktīvas darbības, lai "LDz Ritošā sastāva serviss" izlemtu šo darījumu veikt. Magonim kā Latvijas dzelzceļa prezidentam nebija pamata neakceptēt pieņemto lēmumu par lokomotīvju iepirkšanu. Attiecībā uz Magoņa rīcību, kontaktējoties ar Krievijas dzelzceļa vadību, tiesa uzskatīja, ka šo komunikāciju viņš veicis nevis kā Latvijas dzelzceļa amatpersona, bet kā privātpersona, jo atrodas tuvās radnieciskās attiecībās ar Krievijas dzelzceļa amatpersonu. Līdz ar to šī Magoņa rīcība vērtējama ārpus viņa amatpersonas pienākumu veikšanas.

Kvjatkovska portālam "Delfi" norādīja, ka spriedumu vērtē kā taisnīgu un juridiski korektu. Pēc tam, kad tiesā tika pārbaudīti visi pierādījumi, nopratināti visi liecinieki, kļuva viennozīmīgi skaidrs, ka spriedumam ir jābūt attaisnojošam. "Jau iepriekš norādīju gan uz apsūdzības slikto kvalitāti, gan uz pilnīgu pierādījumu trūkumu, tāpēc šāds tiesas spriedums ir likumsakarīgs," uzsvēra Kvjatskovska.

Tikmēr uzņēmējs pauda gandarījumu, ka Latvijas tiesu sistēma nodemonstrēja savu neatkarību. "Ņemot vērā ieinteresēto pušu tiešo spiedienu uz tiesu, gan arī izmantojot plašsaziņas līdzekļus un dažādās organizācijas, esmu pārliecināts, ka tiesai pieņemt taisnīgu lēmumu nebija viegli. Vidzemes rajona tiesa pierādīja, ka Latvijas tiesu sistēma spēj aizstāvēt pilsoņus, sabiedrību un valsts ekonomiku," sacīja Osinovskis.

Kādreizējais LDz vadītājs Magonis no darba tika atbrīvots pēc tam, kad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs viņu aizturēja aizdomās par kukuļņemšanu. Rīgas rajona tiesa 2015. gada 8. augustā Magonim kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu, bet vēlāk tiesa viņu nolēma atbrīvot pret 400 000 eiro lielu drošības naudu.

Gan Magonis, gan Osinovskis iepriekš tiesas sēdēs noliedza noziedzīgas darbības.

Žurnāls "Ir" iepriekš vēstīja, ka apsūdzībā neprecizētā laikā no 2014. gada beigām līdz 2015. gada sākumam abi uzņēmēji vienojušies par 800 000 eiro lielu kukuli, lai Magonis atbalstītu lokomotīvju iepirkšanu, kā arī noorganizētu Osinovskim piederošās "Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīcas" pārstāvju tikšanos ar toreizējo "Krievijas dzelzceļa" vadītāju Vladimiru Jakuņinu, skaidrots apsūdzībā.

Daugavpils rūpnīca 2014. gadā bija nosūtījusi vēstuli LDz "Ritošā sastāva serviss" un "LDz Cargo", piedāvājot septiņas lietotas "2TE116" sērijas dīzeļlokomotīves, taču šis piedāvājums ticis noraidīts. Aptuveni ap to pašu laiku 2014. gadā "Skinest Rail" bija iegādājusies četras tāda paša tipa dīzeļlokomotīves, kurām bija nepieciešams kapitālais remonts. Savukārt 2015. gada sākumā "LDz Cargo" tomēr nolēma, ka viņiem ir nepieciešamas četras "2TE116" tipa dīzeļlokomotīves un izsludināja iepirkumu, kuram pieteicās tikai "Skinest Rail", taču uzņēmuma piedāvātās lokomotīves neatbilda tehniskajām prasībām. Sarunu rezultātā tika panākta vienošanās, ka uzņēmums tās izremontēs un samazinās to cenu, norādīts apsūdzībā.

Pēc līguma parakstīšanas Osinovskis ieradās pie Magoņa, lūdzot samazināt kukuļa summu. Abi vienojās par pusmiljonu eiro, rakstīja "Ir".