Raidījums: izmeklēšana par 'Swedbank' Latvijā notiek saistībā ar 'Magņitska lietu'

AS "Swedbank" mātes banka pēdējos ceturkšņu pārskatos piemin izmeklēšanu, ko Latvijā veic Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP), un LTV raidījums "De Facto" noskaidrojis, ka šī izmeklēšana patlaban notiek tā sauktās Magņitska lietas ietvaros.

Pirms 10 gadiem Krievijas cietumā mirušais advokāts Sergejs Magņitskis atklāja liela mēroga naudas zagšanas afēru. Viņa darba devējs, finansists Bils Brauders pēc Magņitska nāves izvērsa plašu kampaņu vainīgo sodīšanai.

Šī gada pavasarī pēc Zviedrijas sabiedriskās televīzijas atklātā par aizdomīgiem darījumiem "Swedbank" filiālēs Baltijā, Brauders vērsās ar iesniegumiem pret "Swedbank" vairākās valstīs. Latvijā bankai bijuši darījumi ar Igaunijas un Lietuvas bankām, caur kurām plūda nauda Magņitska atklātajā krāpšanas shēmā, skaidro raidījums.

Iesniegumā minēti pārskaitījumi no "Danske bank" uz Latvijas "Swedbank" 2,7 miljonu ASV dolāru apmērā, kā arī pārskaitījumi no "Ukio" bankas – 37,7 miljonu dolāru apmērā. No tiem lielākā summa – 23 miljoni dolāru – pārskaitīta tagad jau likvidētai britu kompānijai "Arts Trade LLP", kurai neesot bijuši uzrādīti finanšu līdzekļi, atklāj raidījums.

Lai gan "Swedbank" sākotnēji netika minēta starp tām Latvijas bankām, kas iesaistītas Magņitska lietā, Valsts policijas atbilde liecina, ka šī informācija, visticamāk, tiek pārbaudīta tieši šīs 2012. gadā sāktās lietas ietvaros, ziņo raidījums.

Valsts policijā raidījumam norādīts, ka 2012. gadā sāktajā kriminālprocesā tiek aplūkota pārrobežu nelikumīgi iegūtu finanšu līdzekļu atmazgāšanas shēma. Izmeklēšana lietā turpinās un tās gaitā pastāvīgi notiek starpinstitūciju sadarbība ar Finanšu izlūkošanas dienestu un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un starptautiskā sadarbība ar ārvalstu tiesību sargājošām iestādēm.

"Swedbank" raidījumam skaidro, ka nedrīkst publiski apspriest klientu darījumus, kā arī tai nav zināms, kas ietverts policijai nodotajā ziņojumā. Taču kopš 2016. gada banka ieviesusi uzraugu ieteikumus, lai naudas atmazgāšanu nepieļautu, un pārtraukusi riskantu klientu apkalpošanu, ziņo raidījums.