Skultē nav apķēpāts piemineklis aktierim Edgaram Liepiņam – tā ir akmens struktūra

Informācija par it kā uzkrāsotu "Z" burtu uz aktiera Edgara Liepiņa pieminekļa Skultes kapsētā nav apstiprinājusies, informēja Limbažu novada pašvaldībā.

Reaģējot uz Skultes pagasta pakalpojuma sniegšanas centrā saņemto informāciju no iedzīvotājiem par it kā uzkrāsotu "Z" burtu uz aktiera pieminekļa, darbinieki ir devušies uz notikuma vietu, lai to notīrītu.

Tomēr kapsētā konstatēts, ka piemineklis nav apgānīts, bet "Z" burtam līdzīgo zīmējumu veido akmens struktūra.

Biju bērēs Skultes kapsētā un cita starpā pamanīju, ka ir apķēpāts piemineklis Edgaram Liepiņam. Man tas sarkanais ķēpājums izskatās pēc Z burta, vai arī zīmēts kas cits? Jo tur zemāk arī sarkanīga svītra. Jebkurā gadījumā jau tā bēdīgā dienā sirdī iedūra arī šis. pic.twitter.com/fDZCgvdHCs — Klinta Ločmele (@KlintaLocmele) February 1, 2023

Savukārt Limbažu novada pašvaldības policijas pārstāvis norādīja, ka aptuveni pirms pusgada Skultes pagastā ar "Z" burtu bija apzīmētas ceļa norādes, kuras nācies nomainīt.