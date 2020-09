Svētdien ugunsgrēkā Rīgā cietuši divi cilvēki

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 5.septembra plkst. 06.30 līdz 7.septembra plkst. 06.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 79 izsaukumus – 27 uz ugunsgrēku dzēšanu, 35 uz glābšanas darbiem, bet 17 izsaukumi bija maldinājumi, portālu "Delfi" informē VUGD.

Svētdien plkst. 19.13 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur no daudzstāvu nama loga cēlās dūmi. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka piecstāvu mājas augšējā stāva dzīvokļa virtuvē, dega sadzīves tehnika un mēbeles 5m2 platībā. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābti divi cilvēki, kuri bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Plkst. 20.13 ugunsgrēks tika likvidēts.

Dzīvoklī, kur izcēlās ugunsgrēks, dūmu detektors nebija uzstādīts. VUGD atgādina, ka no šā gada 1. janvāra visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, turklāt privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.

Sestdien plkst. 19.20 VUGD saņēma izsaukumu Jūrmalā, kur dega vienstāva neapsaimniekotas ēkas jumts 5m2 platībā. Dzēšanas darbu laikā cieta viens ugunsdzēsējs glābējs, kurš tika nodots NMPD mediķiem. Plkst. 22.02 ugunsgrēks tika likvidēts.

Svētdien plkst. 17.14 VUGD saņēma izsaukumu uz Atlantijas ielu Rīgā, kur ražošanas teritorijā no saldēšanas iekārtas rezervuāra notikusi gāzveida amonjaka noplūde. No objekta tika evakuēti četri cilvēki, bet no blakus esošās kopmītnes ēkas evakuēja piecus cilvēkus. Pēc plkst. 18.00 ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās noplūdi novērst. Aptuvenais noplūdes apjoms bija 50 litri. Notikuma vietā strādāja arī Valsts vides dienests, Valsts policija, Ostas policija un NMPD. Plkst. 18.58 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Brīvdienās ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Jēkabpils un Olaines novadā, kur cilvēki bija apmaldījušies mežā.