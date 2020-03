Tiesa: slaucēju paverdzināšanā apsūdzētā zemnieka rīcība nekvalificējās kā cilvēku tirdzniecība

Vidzemes apgabaltiesa trīs tiesnešu sastāvā nolēmusi atzīt par nevainīgu kādu lauksaimnieku par divu strādnieku izkalpināšanu, jo, tiesas ieskatā, prokuratūras celtajā apsūdzībā nav noticis Krimināllikuma 154.1 panta 1. daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums, proti, nav notikusi cilvēku tirdzniecība, portālam "Delfi" ar Tiesu administrācijas Tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciālistes starpniecību spriedumu skaidroja Vidzemes apgabaltiesas tiesnesis Modris Lapiņš.

Tiesa arī atcēla pirmās instances spriedu­mu, ar kuru vīrietim bija no­teikts sods brīvības atņemšana uz diviem gadiem nosacīti, paredzot tikpat ilgu pārbaudes laiku.

Tiesa skaidro, ka apsūdzētais bijis apsūdzēts pēc Krimināllikuma 154.1 panta 1. daļas par to, ka viņš ekspluatācijas nolūkā, izmantojot personas atkarību ievainojamību, turēja kalpībā divas personas. Proti, par cilvēku tirdzniecību.

"Cilvēku tirdzniecības jēdziens skaidri definēts Krimināllikuma 154.2 panta 1. daļā, un tajā ietvertas šā nozieguma pazīmes. Tā ir aktīva darbība, kas var izpausties gan kā savervēšanā, pārvadāšanā, nodošanā, gan kā slēpšanā, izmitināšanā, saņemšanā. Minētās darbības kvalificējamas kā cilvēku tirdzniecība tad, ja tās ir saistītas ar vienu no šā Krimināllikuma panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem - darbības izdarītas, lietojot vardarbību vai draudus, persona aizvesta ar viltu, persona aizvesta, izmantojot tās atkarību no vainīgā, tās ievainojamības vai bezpalīdzības stāvokli, persona aizvesta, dodot vai saņemot materiāla vai citāda rakstura labumu, lai panāktu tās personas piekrišanu tirdzniecībai, no kuras ir atkarīgs cietušais," skaidro tiesnesis.

"Šajā lietā tiesa lauksaimnieku atzina par nevainīgu, jo prokuratūras celtajā apsūdzība, to nevarēja kvalificēt kā cilvēku tirdzniecību," norādīja tiesnesis Lapiņš.

Jau ziņots, ka Vidzemes apgabaltiesa attaisnojusi par divu slaucēju paverdzināšanu apsūdzēto zemnieku.

Apelācijas instances tiesa nosprieda atcelt Vidzemes rajona tiesas 2019. gada 20. septembra spriedumu un atzina zemnieku par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 154.1 panta 1. daļas, kas paredz sodu par cilvēku tirdzniecību. Tādējādi apsūdzētais tika attaisnots.

Vidzemes apgabaltiesā bez izskatīšanas atstāti cietušo pieteikumi par nodarījuma rezultātā radītā kaitējuma atlīdzināšanu. Tāpat bez izskatīšanas atstāts prokurores uzturētais pieteikums par cietušajiem izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu no apsūdzētā zemnieka.

Ziņots, ka par divu slaucēju paverdzināšanu Cēsu novadā pirmās instances tiesa apsūdzētajam zemniekam bija piespriedusi nosacītu brīvības atņemšana uz diviem gadiem, nosakot tikpat ilgu pārbaudes laiku.

Tiesa nosprieda piedzīt par labu valstij cietušajiem izmaksāto kompensāciju 1330 eiro katram, kā arī samaksāt morālo kompensāciju 500 eiro par labu cietušajam un 1000 eiro par labu cietušajai.