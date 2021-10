Tiesās NBS vienības komandieri, kurš pārgalvīgi aizdedzinājis sprāgstvielu

Šī gada septembrī Daudznozaru specializētās prokuratūras prokurore tiesai nosūtīja krimināllietu pret kādu Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienības komandieri par dienesta pienākumu nolaidīgu pildīšanu, kas izraisīja smagas sekas, portāls "Delfi" uzzināja Ģenerālprokuratūrā

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai apsūdzētais, būdams kādas NBS vienības komandieris, bija atbildīgs par sprādzienbīstamu priekšmetu galējās neitralizēšanas procedūras izvēli un rezultātu.

2019. gada aprīlī viņš kopā ar diviem nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas operatoriem ieradās sprādzienbīstamu priekšmetu neitralizēšanas vietā, kur veica 45 kilogramu sprāgstvielas neitralizēšanu, tās aizdedzinot.

Apsūdzētais novietoja sprāgstvielu neitralizēšanai paredzētajā bedrē, paņēma papīra gabalu, ievietoja to sprāgstvielā no malas un aizdedzināja. Neilgi pēc tā notika sprāgstvielas strauja aizdegšanās un sprādziens. Divi operatori bez normatīvajos aktos paredzētā aizsargekipējuma — bruņu vestes, ķiveres un aizsargbrillēm — atradās apmēram 8-13 metru attālumā no bedres, kā rezultātā guva smagus miesas bojājumus.

Prokuratūrā norādīja, ka apsūdzētais nolaidīgi pildīja savus dienesta pienākumus, proti, neizvērtēja un neizvēlējās neitralizējamās sprāgstvielas veidam atbilstošu neitralizēšanas metodi un realizāciju, neievēroja drošības tehnikas noteikumus, nenodrošināja sprādzienbīstamu priekšmetu grupas dalībniekiem pilna aizsargekipējuma lietošanu un neaprēķināja nezināmas sprāgstvielas neitralizēšanas gadījumam atbilstošu drošu distanci.

Apsūdzētais pie kriminālatbildības saukts pēc Krimināllikuma 342. panta otrās daļas. Par šādu noziegumu draud līdz pieciem gadiem ilgs cietumsods.

Lieta izskatīšanai nodota Kurzemes rajona tiesai, bet vēl nav nozīmēts lietas skatīšanas datums.