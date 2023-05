Ukrainas pilsoni notiesā par palīdzību nelegālajiem imigrantiem no Ēģiptes

Viens Latvijas un viens Ukrainas pilsonis sodīti ar īslaicīgu brīvības atņemšanu par to, ka viņi šā gada martā nelegāliem imigrantiem no Ēģiptes nodrošināja iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas teritorijā, izriet no publiski pieejamā anonimizētā tiesas sprieduma.

Abi vīrieši savu vainu atzina un noslēdza vienošanos ar prokuroru par vainas atzīšanu un sodu. Attiecīgi abiem piespriesta 32 dienas ilga brīvības atņemšana, kas ir izciesta, atrodoties apcietinājumā.

Tāpat abiem uz gadu aizliegts ieņemt valsts amatpersonas amatu.

Spriedumā lasāms, ka šī gada 4. martā vainīgais Latvijas pilsonis saziņas lietotnē "Telegram" saņēma norādījumus nelegālo imigrantu pārvietošanai Latvijas teritorijā.

Migrantu galamērķis, uz kuru abiem vaininiekiem vajadzēja nokļūt, bija Polijas-Vācijas robeža.

Ņemot vērā, ka pārvadāt vajadzēja astoņus Ēģiptes pilsoņus, katrs kungs kāpa savā mašīnā, kurā katrs uzņēma četrus ēģiptiešus.

Tiesa, mērķi sasniegt viņiem neizdevās, jo vien pāris metrus tālāk viņus sagaidīja Valsts robežsardzes amatpersonas, kas aizturēja uzņēmīgos šoferus, bet mēnesi vēlāk abi jau tika pie sodiem.