Ventspilī vīrietis nogalina savu 90 gadus veco radinieci

Augusta sākumā Ventspilī, kādā dzīvoklī tika atrasta aptuveni 90 gadus veca sieviete ar sistām brūcēm galvā, portālu "Delfi" informēja Valsts policijā.

Sieviete tika nogādāta medicīnas iestādē, taču pēc pusnakts tika saņemta informācija par to, ka sieviete no gūtajām traumām slimnīcā mirusi. Valsts policija uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja sievietes radinieku un šobrīd vīrietim ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

4. augustā ap pulksten 20:45 Valsts policijā saņemta informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka medicīnas iestādē tika nogādāta 1928.gadā dzimusi sieviete ar sistām brūcēm galvā. Ap pulksten 01:30 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka sieviete no gūtajām traumām slimnīcā mirusi.

Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess un uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēts 1967. gadā dzimis vīrietis, sievietes radinieks.

Noskaidrots, ka minētajā datumā viņš pie sievietes ciemojies un viņiem izcēlies mutisks konflikts. Vīrietis paņēma āmuru un iesita sievietei pa galvu, pēc tam paņemot sievietes mobilo telefonu un naudu, un pametot dzīvokli. Sievieti atrada viņas draudzene, kura arī izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekus.

Šobrīd vīrietim tiesa ir piemērojusi drošības līdzekli – apcietinājumu. Vīrietis iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Sevišķi smaga un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas turpina izmeklēšanu kriminālprocesā.