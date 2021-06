VID lūdz apsūdzēt 1,13 miljonu eiro nodokļu nemaksātājus

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde lūgusi Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai uzsākt kriminālvajāšanu pret divām personām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot zaudējumu valsts budžetam lielā apmērā, portāls "Delfi" uzzināja VID.

Valsts budžetam nodarītie zaudējumi – 1,136 miljoni eiro.

Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 218. panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm par iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas laika periodā no 2018. gada aprīļa līdz 2019. gada oktobrim, ar to nodarot zaudējumus valstij lielā apmērā.

Krimināllikums par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij lielā apmērā kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

Izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas tika veikta par domājamo daļu no nelietota nekustamā īpašuma pārdošanas, izveidojot mākslīgu darījumu ķēdi, kurā tika iesaistīti savstarpēji saistīti uzņēmumi.

Kriminālprocesa ietvaros uzlikti aresti aizdomās turēto personu piederošajai mantai 118 340 eiro apmērā, aresti uzlikti dažādu uzņēmumu kapitāldaļām, vairākiem nekustamajiem īpašumiem un kustamai mantai.

Kriminālprocesa ietvaros 2021. gada jūnijā pieņemts lēmums ar kuru nolemts kriminālprocesā uzsākt procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu.