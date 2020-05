Valsts policisti sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem konstatējuši divus makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpumus nēģu zvejas lieguma laikā, kas tika izdarīti aizsargājamās teritorijās.

Vienā gadījumā bija nelegāli noķerti 19 nēģi, bet otrā gadījumā 87 nēģi. Valsts policija vērš uzmanību, ka nēģu zvejas lieguma laikā sods par katru nozvejotu nēģi ir 40 eiro.

Ceturtdien īsi pirms pusnakts likumsargi pamanīja, ka no neliela ceļa, kas ved uz īpaši aizsargājamu teritoriju "Abavas senleja", izbrauc kāda automašīna. Policisti apturēja automašīnas vadītāju. Redzot, ka gan transportlīdzekļa vadītājs, gan pasažieri ir ģērbti zvejas tērpos, likumsargi aicināja uzrādīt transportlīdzekļa bagāžas nodalījuma saturu. Bagāžas nodalījumā atradās 19 nelegāli noķerti nēģi un zivju duramā dakša.

Automašīnā kopumā atradās trīs personas, no kurām viens atzinās, ka visus 19 nēģus esot noķēruši ar rokām Abavas upē. Kopējais videi nodarītais kaitējuma apmērs ir 760 eiro.

Par notikušo ir uzsākta administratīvā lietvedība par zveju iekšējos ūdeņos bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā vietā, aizliegtā laikā vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem. Par šādu pārkāpumu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas.

Pēc neilga laika Valsts policija saņēma no Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem lūgumu palīdzēt. Viņi ziņoja, ka dabas liegumā "Pāces pļavas" pie Pāces upes pamanīti maluzvejnieki. Kad likumsargi ieradās notikuma vietā, maluzvejnieki ar mopēdu mēģināja bēgt, taču brīdi vēlāk personas tika apturētas. Uz mopēda atradās tēvs ar dēlu, kuriem mugursomā tika konstatēti 87 nelegāli noķerti nēģi.

Šajā gadījumā videi nodarītais kaitējuma apmērs ir 3480 eiro. Par šādu pārkāpuma apmēru ir kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 110. panta "Patvaļīga zvejošana un ūdensdzīvnieku iegūšana" – par zivju vai ūdensdzīvnieku ķeršanu vai citādu iegūšanu bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā laikā vai aizliegtās vietās, vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem (patvaļīga iegūšana), ja ar to radīts būtisks kaitējums – ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tas izdarīts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Par šādu pārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Tāpat vīrietis bija vadījis spēkratu, kuram nav Obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas, kā arī vadītājam nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Par šo vīrietim tika noformēti administratīvo pārkāpumu protokoli.

Šādas pārbaudes gan no Valsts policijas, gan no Dabas aizsardzības pārvaldes notiek regulāri. Atgādinām, ka no 1. februāra līdz 31. jūlijam Braslā, Gaujā, Irbē, Lielupē, Sakā, Salacā, Svētupē, Užavā un Ventā aizliegta nēģu zveja.

Pārējās upēs, kurās atļauta nēģu zveja, lieguma darbības termiņš ir no 1. februāra līdz 31. oktobrim. Daugavā nēģu zvejas liegums ir spēkā no 1. maija līdz 31. jūlijam.