Valsts policijas (VP) darbinieki pirmdien Rēzeknē aizturējuši autovadītāju, kurš alkohola reibumā mucis no likumsargiem, informē VP.

Pirmdien, 3. jūnijā ap pulksten 22.53, Valsts policijas Rēzeknes iecirkņa policisti, veicot dienesta pienākumus ceļu satiksmes uzraudzībā, netālu no Rēzeknes pilsētas centra pamanīja aizdomīgu Audi markas automašīnu, kas ieraugot likumsargus, strauji palielināja kustības ātrumu, norāda likumsargi.

Policijas darbinieki mēģināja apturēt auto, lai veiktu ierasto pārbaudi, taču automašīnas vadītājs nereaģēja uz vairākkārtēju likumsargu aicinājumu apstāties, un metās bēgt. Ieslēdzot bākugunis un speciālo skaņas signālu, ceļu policijas norīkojums nekavējoties sāka sekot pārkāpējam, un pēc apmēram triju minūšu garās pakaļdzīšanās, vadītājs savu transportlīdzekli tomēr apstādinājis, taču mēģinājis no notikuma vietas aizbēgt. Pēc brīža vīrietis tika panākts un operatīvi aizturēts.

Kā tika noskaidrots, automašīnas vadītājs ir kāds 1994. gadā dzimis vietējais iedzīvotājs, kurš transportlīdzekli vadījis 1,81 promiles stiprā alkohola reibumā. Saistībā ar notikušo vīrietim tika sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols, ka arī draud administratīvā atbildība par mašīnas vadīšanu atrodoties alkohola reibumā, bēgšanu no policijas un agresīvo braukšanu, informē policija.

Pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa par šādu nodarījumu piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no tūkstoš divsimt līdz tūkstoš četrsimt euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, — transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no tūkstoš divsimt līdz tūkstoš četrsimt euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.