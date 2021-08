Pirmdien, 2. augustā, pulksten 15.25 Rīgas pašvaldības policijas pilsētas videonovērošanas centra darbinieki caur pārvietojamo videonovērošanas kameru Vērmanes parkā pamanīja četru meiteņu kompāniju, kura no Vērmanes estrādes soliņiem aizgāja apsēsties uz soliņiem, kuri bija novietoti uz skatuves. Viena no meitenēm pēkšņi pieskrēja pie estrādes sienas un ar flomāsteru aprakstīja to, pēc kā viņas nodarbei pievienojās vēl viena meitene, portāls "Delfi" uzzināja Rīgas pašvaldības policijā.

Vienlaikus informācija par redzēto nodota tuvākajai Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldes patruļai. Drīz pēc tam meiteņu bariņš, kas jau bija devies prom, atrasts un atvests atpakaļ uz notikuma vietu. Pēc policistu aicinājumiem meitenes parādīja policistiem, ko bija uzrakstījušas uz sienas.

Saistībā ar notikušo uzsāktas divas administratīvo pārkāpumu lietas par sabiedrisko ēku bojāšanu ar uzrakstiem. Par šādu pārkāpumu piemēro naudas sodu līdz 140 eiro. Tāpat par notikušo policisti informēja 11 un 12 gadus veco meiteņu vecākus.

Jūlija beigās SIA "Rīgas meži" pievērsa pastiprinātu uzmanību Vērmanes parka estrādei, ap kuru vasaras periodā pastiprināti sākušas pulcēties jauniešu kompānijas. Parka estrāde regulāri tika apzīmēta, gan arī apkārtne piegružota ar izlietotiem ēdienu iepakojumiem. Pēc kā Rīgas dome lēma uz laiku izvietot pārvietojamo pilsētas videonovērošanas kameru estrādes tuvumā. Savukārt Rīgas pašvaldības policija šo vietu iekļāva pastiprinātā ikdienas apsekošanas maršrutā.