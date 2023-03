Viltoja parakstu un VSAA norādīja savu kontu – prasa apsūdzēt liepājnieci

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par dokumenta viltošanu, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā un lūgušas prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret kādu liepājnieci, kura Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) nogādāja iesniegumu par slimības pabalsta piešķiršanu vīrietim, tajā norādot savu bankas kontu un viltojot vīrieša parakstu, "Delfi" uzzināja policijā.

Pagājušā gada maijā policijā saņemta informācija, ka VSAA Liepājā ir iesniegts viltots iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis vēlējies nodot iesniegumu par slimības pabalsta piešķiršanu, taču pats nevarēja klātienē ierasties, tāpēc uzticējis šo pienākumu paziņai, kura saņēma no viņa iesniegumu, kurā viņš norādījis visu informāciju un savu bankas konta numuru, uz kuru skaitīt slimības pabalstu, kā arī parakstījis šo dokumentu. Sievietei atlicis iemest iesniegumu pastkastē.

Vīrietim ilgstoši netika izmaksāts slimības pabalsts, tāpēc viņš devās klātienē risināt situāciju, kur noskaidrojis, ka pabalsts jau ticis izmaksāts.

Kopīgi, izskatot vīrieša iesniegumu, konstatēts, ka iesniegumā nav norādīts vīrieša bankas konts, bet gan citas personas bankas konts. Valsts policijā kriminālprocesa ietvaros tika nozīmēta rokrakstu ekspertīze un noskaidrots, ka sieviete, kurai vīrietis uzticēja iesnieguma nodošanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, pārrakstīja iesniegumu, norādīja savu bankas kontu un noviltoja vīrieša parakstu, tādējādi uz sievietes bankas kontu tika pārskaitīti vairāk nekā 80 eiro – vīrieša slimības pabalsts.

Sieviete jau iepriekš vairakkārt ir nonākusi policijas redzeslokā par mantiska rakstura noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī noziegumiem, kuri vērsti pret personas veselību.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par dokumenta viltošanu, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā un nodevuši krimināllietas materiālus prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Valsts policija aicina iedzīvotājus izvērtēt, kurām personām uzticēt dokumentus – drošāk tos iesniegt pašiem klātienē, vai, ja klātienē nav iespējams, tad izdarīt to elektroniski. Cilvēki, kuri mantkārīgos nolūkos vēlas iegūt finanšu līdzekļus, izmantos visas iespējas to izdarīt, tāpēc aicinām rūpēties par saviem datiem un dokumentiem, nepieļaujot to nokļūšanu negodprātīgu cilvēku rokās.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.