Zādzība no 'ELKO Grupa' noliktavas: iegūti videonovērošanas kameru ieraksti

Valsts policijā par aizvadītajās brīvdienās notikušo zādzību no Baltijā lielākā IT produktu un risinājumu izplatītāja AS "ELKO Grupa" noliktavas sākusi kriminālprocesu un ieguvusi videonovērošanas kameru ierakstus, portālu "Delfi" informēja Valsts policijā.

Kriminālprocess sākts Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirknī pēc Krimināllikuma 175. panta 3. daļas par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas. Vienlaikus likumsargi neizslēdz iespējamību, ka kriminālprocess vēl var tikt pārkvalificēts.

Patlaban kriminālprocesā policija ieguvusi videonovērošanas kameru ierakstus un aktīvi strādā, lai noskaidrotu iespējamos vainīgos, norāda likumsargi.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka aizvadītajās brīvdienās notikusi liela apmēra zādzība no AS "ELKO Grupa" noliktavas. Noziedzīgais nodarījums organizētā grupā izdarīts aizvadītajā nedēļas nogalē, "ELKO Grupa" noliktavas telpās, biznesa parkā "Lidostas Parks". Ielaušanās notikusi no blakus esošās noliktavas.

Uzņēmums izsludinājis līdz pat 200 000 eiro lielu atlīdzību par informācijas sniegšanu, kas varētu palīdzēt atklāt noziegumu.

Tāpat uzņēmumā norādīja, ka noliktavā uzglabātās preces bija pilnībā apdrošinātas, tāpēc neradīs būtisku ietekmi uz uzņēmuma darbību.