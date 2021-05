Video: Eiropas trubadūri Kuldīgā nododas radošās dzirksts meklējumiem

Ik gadu 9. maijā visas Eiropas Savienības dalībvalstis svin Eiropas dienu jeb Eiropas dzimšanas dienu, un arī šis gads nav izņēmums. Tiesa, šogad eiropiešu kopības sajūta tiks piedzīvota citādā formātā – iedvesmojošā raidījumā "Eiropas trubadūri", kas viesosies septiņās Latvijas pilsētās un tiksies ar cilvēkiem, kuri ar savu darbu, vērtībām, mērķiem un sapņiem iedvesmo, atbalsta vietējos iedzīvotājus, nes sava novada un Latvijas vārdu Eiropā.

Sestajā sērijā raidījuma vadītāji Ance Strazda un Klāvs Mellis ciemojas Kuldīgā, kur tiekas ar pie tur topošās Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) programmas un Mākslinieku rezidences vadītājas Ilzes Supes, kuras radošais dzinulis padarījis pilsētu par starptautisku satikšanās un mākslas radīšanas vietu.

Radošie procesi, kādiem Kuldīgas Mākslinieku rezidencē var nodoties, ir visdažādākie – glezniecība, fotogrāfija, mūzika, teātris, dizains, un tā darbojas nu jau septiņus gadus, uzņemot gan grupas, gan atsevišķus radošos interesentus.

"Kuldīgā top jauna skola, kur viens no dalībniekiem ir LMA. Tā ir starptautiska studiju programma, ko veido četras augstskolas. Mēs redzam, ka nākotnē ik gadu pilsēta būs pa kādiem 20–40 starptautiskiem, jauniem, gudriem, zinātgribošiem studentiem vairāk no visas pasaules. Man liekas, ka būs ārkārtīgi redzēt, kā pilsēta ar to tiek galā, un kā studenti tiek galā ar pilsētu," stāsta Ilze.

Eiropas dienas sveicieniem pievienojas grupa "Carnival Youth" ar dziesmu "Dzeguzes balss" – jo tieši Kuldīgā tā skan visskanīgāk.

Vairāk par Eiropas trubadūru ceļojumu var uzzināt šeit.