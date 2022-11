18 partijas iesniegušas aģitācijas izdevumu deklarācijas, vienai draud sods

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) likumā noteiktajā kārtībā un termiņā saņēma 18 14. Saeimas vēlēšanās kandidējušo politisko partiju un to apvienību deklarācijas par vēlēšanu ieņēmumiem un izdevumiem, vienlaikus viena to nav izdarījusi un pret to uzsākts administratīvā pārkāpuma process, portālu "Delfi" informēja KNAB.

Deklarāciju laikā nav iesniegusi "Kristīgi progresīvā partija". Ja partija deklarāciju neiesniegs, tās darbība var tikt apturēta tiesas ceļā, pauž KNAB.

Pārējo partiju un to apvienību iesniegtā informācija norāda, ka visi politiskie spēki ir ievērojuši likumā noteiktos priekšvēlēšanu izdevumu ierobežojumus.

Deklarācijās norādītā informācija liecina, ka 18 politiskās partijas un to apvienības priekšvēlēšanu aģitācijai kopumā izlietojušas 5,4 miljonus eiro. No tiem 2,8 miljoni eiro izlietoti limitētajiem aģitācijas izdevumiem – politiskās reklāmas izvietošanai, labdarībai, sponsorēšanai, pabalstiem un dāvinājumiem.

Visas politiskās partijas un to apvienības ir ievērojušas tām noteikto maksimālo summu 708 053,30 eiro, kuru tās drīkstēja izlietot limitēto aģitācijas izdevumu apmaksai.

Saskaņā ar KNAB iesniegto informāciju priekšvēlēšanu aģitācijai kopumā un limitētajiem aģitācijas izdevumiem visvairāk izlietojusi politiskā partija "Attīstībai/Par!", politisko partiju apvienība "Apvienotais saraksts" un Nacionālā apvienība "Visu Latvijai! "— "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK".

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu KNAB vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaude jāveic līdz 2023. gada 1. maijam.

KNAB pārbaudē izvērtēs iesniegtos grāmatvedības attaisnojuma dokumentus, salīdzinās partiju iesniegtos datus ar KNAB rīcībā esošo informāciju un saņemtajām sūdzībām, kā arī veiks citas darbības, lai izvērtētu priekšvēlēšanu aģitācijai tērēto līdzekļu apmēru un atbilstību likuma prasībām.

Visas KNAB iesniegtās politisko partiju un to apvienību deklarācijas ir publiski pieejamas KNAB tīmekļvietnes partiju finanšu datubāzē.

KNAB atgādina, ka vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas bija jāiesniedz 19 politiskajām partijām un to apvienībām, kas iesniedza kandidātu sarakstus 14. Saeimas vēlēšanām.

Deklarāciju iesniegšanas termiņš bija 31. oktobris.